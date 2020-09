Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent aujourd'hui la romancière Alice Zeniter pour la sortie de son roman "Comme un empire dans un empire" aux éditions Flammarion le 19 août dernier.

Alice Zeniter en mai 2019 à Stockholm © AFP / FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency

Alice Zeniter est une romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène de théâtre française. Elle obtient le Prix Goncourt des lycéens 2017 avec son quatrième roman "L'Art de Perdre".

Elle se rêve très tôt romancière. Déjà, vers six ou sept ans, elle s'amuse avec sa soeur à changer la fin des romans et à reprendre les personnages secondaires pour en faire des héros. Elle publie son premier roman, Deux moins un égal zéro, à seulement seize ans aux Editions du Petit Véhicule.

Alice Zeniter fait ensuite l'Ecole Normale Supérieur puis un doctorat à l’Université Sorbonne Nouvelle où elle enseigne les études théâtrales. Cette même année, elle crée sa propre compagnie, L'Entente Cordiale et met en scène plusieurs spectacles. Après un voyage de deux ans à Budapest après son Master, elle renonce à sa thèse pour se consacrer totalement à l’écriture.

En 2017, elle publie L'Art de perdre, qui reçoit de nombreux prix littéraires, dont le Prix Goncourt des lycéens. En 2018, elle crée, avec l'actrice Chloé Chevalier, une lecture intitulée Tessons de femmes dans laquelle elles interrogent la place de la femme dans la société et la pensée féministe dans la littérature. La même année, elle crée le spectacle Vous ne comprenez rien à la lune pour le festival Concordan(s)e. Pour le festival Les Émancipées, elle crée une lecture musicale du Seigneur des porcheries de Tristan Egolf, avec le musicien Nathan Gabily. Fin juin 2018, Lauren Bastide lui consacre le 33e épisode de sa série de podcasts « La Poudre », où la romancière aborde de multiples thèmes et notamment le racisme, son rapport au corps et l'écriture.

Elle vient aujourd'hui parler de son dernier roman, Comme un empire dans un empire, paru aux éditions Flammarion. Dans ce livre, elle fait le choix de dresser le paysage politique français par les seules trajectoires de deux personnages clés, un attaché parlementaire et une hackeuse :

"Si on met le projecteur sur des vies minuscules, on dit à quel point la politique est une affaire commune et une affaire de tous"

Sommaire

Le piratage informatique touche des magistrats sur des affaires sensibles. Ils sont partout, même dans la boite mail de Juliette Arnaud.

Le contrôle d'Orban sur les institutions culturelles hongroises continue. Après l’université d’Europe centrale, l’Académie des sciences et la fin des études de genre dans les universités, c'est l'École de théâtre et de cinéma de Budapest (la SZFE) la nouvelle victime du remaniement du Premier Ministre Viktor Orbán visant à ce que l’ensemble des institutions reflètent mieux l’idéologie du pouvoir.

Vianney intègre le jury de "The voice" pour la 10e édition du programme. Et ça commence début 2021.

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Thomas Bidegain : Storytelling again

Le moment Meurice : On ne peut plus rien dire

La chronique de Clara Dupont-Monod : "Comme un empire dans un empire" d'Alice Zeniter

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !