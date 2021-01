Bonjour la France Inter ! Bienvenue à l'Office Nationale des Forêts de Blagues...

Les exercices

Alex Vizorek

Vous l’avez sans doute entendu, Patrick Balkany a été placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle affaire de détournement de biens d'un dépôt public. Petit exercice de journalisme, comment appelle-t-on ce type d'information en journalisme ?

A. Un running-gag ?

B. Un marronnier ?

C. Une Fake News ?

D. Un acharnement judiciaire, selon la PPSJ (la Pascal Praud School of Journalism)

Charline Vanhoenacker

Michelin a annoncé la suppression de 2300 postes en 3 ans soit 10% de ses effectifs. Parce que l'économie est une drôle de discipline peux tu nous dire combien cela fait de licenciements par jour durant ces 3 ans ?

A. L’économie, une drôle de discipline ? C’est Dominique Seux qui écrit les questions maintenant ?

B. 2.1 ouvriers par jour même le dimanche car on licencie même le dimanche.

C. 2.1 ouvriers sauf le 1er mai ce sera 4.2 car les jours fériés on licencie double

D. 2.1 ouvriers sauf s’ils licencient au même rythme que la vaccination auquel cas cela fera 0.21 ouvrier par jour.

Alex Vizorek

2020 a été l’année la plus chaude de l’histoire à égalité avec 2016. Petit exercice de science, quelle a été la journée la plus chaude de l’année 2020 en France ?

A. Le repas de Noël en famille chez les Duhamel ?

B. Le 17 mars 2020 quand Pornhub avait rendu gratuite la version Premium de son site

C. Le 25 juillet 2020 et comme il n'y a aucune blague, c'est possible que ce soit cette réponse là...

D. Quel réchauffement climatique ? alors qu’il fait moins 3 ce matin dans les Yvelines. D'après Elisabeth Lévy...

Le concours de dessin

Avant l’épisode du Capitole, Donald Trump avait appelé un responsable de la commission électorale pour qu’il change le résultat du vote, et celui-ci avait refusé. C’est dommage, ça aurait calmé Donald et il n’aurait peut-être pas appelé ses partisans à aller faire une petite journée du patrimoine au Capitole…

Alors amuse-toi à dessiner un bureau de vote en cachant des bulletins de vote dans le décor… Poste ton dessin sur Twitter #ParJupiter !

On postera le dessin gagnant lundi sur notre page Facebook !

