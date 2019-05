Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Manou et Vincent du groupe Elmer Food Beat, ce groupe de rock nantais aux textes jouissifs et humoristiques ("Daniela", "Le plastique, c'est fantastique"...). Ils viennent de sortir un nouveau disque : "Back in Beat".

Elmer Food Beat au Festival d'Angoulême le 26 janvier 2018. © Maxppp / Renaud JOUBERT/PHOTOPQR/CHARENTE LIBRE

Elmer Food Beat, groupe emblématique des années 1990, revient sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé "Back in Beat" et une tournée

Nous sommes le 8 mai. Journée de victoire et de commémoration… Et vous, qu’est-ce que vous commémorez dans la vie ?

Vous préférez écouter le sexisme en version CD en ou en ligne ? Dans les maisons de disque où on travaille tard, en agrémentant éventuellement sa soirée de quelques stupéfiants… la musique connaît aussi cette violence ordinaire…

Eh beh alors les jeunes ? On boit plus pendant les soirées ? De plus en plus d’étudiants préfèrent se mettre la tête à l’envers au diabolo menthe… Aujourd’hui c’est ça le courant alternatif !

Le moment Meurice : la guerre au Yemen

La chronique de Roukiata Ouedraogo : La haine, c'est pas bon, même pas pour la santé

La chronique musicale de Mélanie Bauer : nos invités

