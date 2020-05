Aujourd'hui, C'est la rediffusion d'un épisode de "Par Jupidmie!" du 23 mars qui a été bricolé sur Youtube avant que l'émission revienne à l’antenne…

Au sommaire de cette rediffusion de "Par Jupidémie !" du 23 mars

La Chronique d'Aymeric Lompret : conseils pour mieux vivre le confinement

La chanson de Thomas Bidegain

La leçon de Juliette Arnaud : "Les mémoires d'Hadrien" de Marguerite Yourcenar

Le choix musicale de Djubaka : Pierre Henry "Psyché rock"

Le moment Meurice : Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : avec quel politique accepteriez vous d’être confiné ?

La chronique de Roukiata Oudraogo : Tonton Théophraste et l’impossibilité de se confiner en Afrique.

Le cinéma de Thomas Croisière : Les trois frère

La chanson de Frédéric Fromet : Moi Moi

La programmation musicale

Prince Buster " Madness"

DjeuhDjoah/ Lieutenant Nicholson "Caipiriha

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Français et figures de style avec Alex Vizorek

Parmi ces locutions, repère celles qui sont des pléonasmes et celles qui sont des oxymores :

Confiné à huis-clos (pléonasme)

Ennui hyperactif (oxymore)

Socialiste déprimé (pléonasme)

Enfermé au grand air (oxymore)

Anglais avec Charline Vanhoenacker

Traduis cette phrase : “When a man in China eats a pangolin, all the planet eat rice or pasta for weeks. And be careful, I see you… don’t use Google translate for this exercice !”

“Quand un homme en Chine mange un pangolin, toute la planète mange du riz ou des pâtes pendant des semaines. Et attention, je te vois… n’utilise pas le traducteur de Google pour cet exercice !”

Mathématiques avec Guillaume Meurice

Jean-Michel Blanquer envisage une reprise des cours le 4 mai. Sachant que les écoles sont fermées depuis le 16 mars, qu’il devait y avoir deux semaines de vacances scolaires dans cette période, combien les élèves auront manqué de jours d’école en raison du confinement ? (Attention, tenez compte de la semaine de 5 jours et n’oubliez pas de soustraire un demi-jour de cours par semaine pour raison de grève, d’arrêt maladie ou de pseudo formation pédagogique puisque les profs ne sont que des feignasses !).

Réponse : 7 semaines - 2 semaines de vacances = 5 semaines x 5 jours = 25 - (0,5 jours x 5) = 22,5 jours

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : « Dessine l’entrainement des sportifs des Jeux Olympiques en confinement » (depuis les JO ont été repoussé)