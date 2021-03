Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Anaïs Bourdet, militante féministe, graphiste via sa boutique en ligne "Mauvaise Compagnie" et animatrice du podcast YESS.

Biographie

Née en 1984, Anaïs Bourdet est une militante féministe française. Elle est connue pour son engagement contre le harcèlement de rue et la culture du viol via la création du blog “Paye ta Shnek” en 2012.

Anaïs Bourdet effectue des études communication graphique à Aix-en-Provence dont elle sort diplômée en 2010. Suite à son diplôme et trois années passées en Argentine, Anaïs Bourdet s’installe à Marseille en tant que graphiste free-lance. Elle est également professeure de graphisme et est membre du collectif 5M.

Paye Ta Schneck

En 2012, Anaïs Bourdet décide de créer un Tumblr qui regroupe les témoignages de femmes victimes de harcèlement, tout particulièrement dans l’espace public. Elle reçoit très vite des centaines de témoignages, qu’elle met en forme selon une charte graphique bien précise. Tous les témoignages sont bien évidemment anonymisés. Elle reçoit très vite plus de 150 témoignages par jour.

Agression, cyberharcèlement et Burn-out militant

Le 22 juin 2019, Anaïs Bourdet est agressée à la sortie d’un club marseillais. Un homme l’insulte et la menace de mort pour l’avoir repoussé. En s’enfuyant, elle tombe sur un autre homme en train de frapper une femme. Elle prend conscience ce soir-là, qu’elle n’a plus la force continuer. Le lendemain, Anaïs Bourdet annonce l’arrêt du Tumblr _Paye Ta Shne_k. Elle témoigne alors de sa fatigue émotionnelle et d’un épuisement psychologique sévère.

Boutique en ligne : Mauvaise Compagnie

En janvier 2018, Anaïs Bourdet lance la boutique en ligne “Mauvaise Compagnie” via le site Etsy. On y trouve des affiches, t-shirts et sacs en tissus illustrés par ses visuels : souvent des slogans humoristiques tournant en dérision les détracteurs du féminisme et autres luttes. Une partie des bénéfices est reversée à des associations féministes. Toute la collection est fabriquée main en France et végan.

Podcast : YESS

Depuis octobre 2018, Anaïs Bourdet coanime aux côtés de Elsa Miské (consultante) et Margaïd Quioc (journaliste) le podcast bimensuel YESS produit par PopKast. Ce podcast qui se veut positif a pour objectif la célébration des petites et grandes victoires des femmes contre le sexisme.

La petite sœur de Paye Ta Shnek : Sis Sis la Famille

Huit mois après l’arrêt de Paye Ta Shnek, Anaïs Bourdet lance un compte Instagram intitulé “Sis Sis la Famille” célébrant la sororité en recueillant des témoignages d’entraide spontanée et de bienveillance entre femmes.

Au sommaire de cette émission

Le 8 mars est aussi un événement commercial. Quand une marque de café offre un café à toutes les femmes, c’est pas de l’engagement, c’est du flan. Comme le greenwashing pour l’environnement, l’appropriation marketing de la lutte féministe c’est du PURPLEwashing. Qui fait ça ? Qu’il se dénonce ?

Le burn-out menace aussi les bénévoles et les militants. Parce qu’ils se jettent corps et âme dans l’aide ou le combat... et qu’ils sont parfois lourds à porter. D’ailleurs, pourquoi les féministes arrivent-elles parfois plus vite à bout ?

Ceux qui vivent à la campagne le savent, une mare et cinquante grenouilles et c’est bon, paye ta nuit d’enfer ou sors tes boules quiès. Ce qu’on sait moins c’est que les grenouilles mâles cassent également les oreilles des grenouilles femelles. Qui se sont adaptées grâce à leurs poumons… Magie du règne animal.

