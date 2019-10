Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Geoffroy de Lagasnerie, sociologue et philosophe, qui forme avec Edouard Louis et Didier Eribon une nouvelle gauche, considérée comme la relève de la "French Theory". En octobre 2019, il sort en poche "L'art de la révolte" et son nouvel ouvrage "La conscience politique"

Geoffroy de Lagasnerie au lancement du livre "Le combat Adama" au Columbia Global Centers le 05/04/19 © AFP / Edouard Richard / Hans Lucas

Bien qu'il soit issu d'une famille catholique et cultivée de la bourgeoisie parisienne, et qu'il ait suivi des études royales, des bancs du lycée Janson-de-Sailly à l'Ecole Normale Supérieure, Geoffroy de Lagasnerie impose sa radicalité en s’insurgeant contre l'ordre établi, l'absence de révolte chez les gens de droite, les violences policières et sociales, le racisme et toute sorte de discrimination qui place les minorités (de genre, de classe, de sexe) comme cibles des inégalités.

Il y a un étatisme symbolique qui est très fort dans notre pensée.

En 2018, il soutient son habilitation à diriger des recherches à la Sorbonne, institution qu'il a largement critiquée pour son manque d'ambition et d'ouverture intellectuelle. Parallèlement, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie politique et sur la théorie critique.

Son profil d'universitaire l'amène à enseigner la philosophie et la sociologie à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy et à côtoyer Judith Butler (qui l'a invité à l'université de Californie Berkeley), Emmanuel Pierrat, Annie Ernaux, Chantal Mouffe ou encore Sandra Laugier...

Avec Edouard Louis et Didier Eribon, ils constituent un trio d'amitié intellectuelle œuvrant à ériger une nouvelle gauche radicale. Au côté de l'auteur d'Histoire de la violence, Geoffroy de Lagasnerie a pris position dans l'affaire Adama Traoré, a rédigé une tribune visant l'inaction de l'Etat et du gouvernement Manuel Valls face au terrorisme, et milite pour une gauche émancipée.

La désobéissance est un concept légitimiste qui fait comme si d’abord nous devrions obéir et ensuite nous désobéissons.

