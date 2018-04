Charline & Alex reçoivent la footballeuse Marinette Pichon, qui publie son premier livre "Ne jamais rien lâcher" aux éditions First.

Marinette Pichon à la Coupe du monde en 2003 © Getty / Al Messerschmidt

Marinette Pichon, footballeuse et ancienne capitaine de l'équipe de France des Bleues raconte dans son livre "Ne jamais rien lâcher", paru aux éditions First, comment le sport lui a servi d’exutoire face à un père violent et alcoolique.

Au sommaire de cette émission :

- Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de la ZAD

- Ces footballeurs citoyens qui veulent changer le monde

- L’espérance de vie en une application

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

Le billet d'Hippolyte Girardot

La chronique de Roukiata Ouedraogo

Programmation musicale :

David Bowie - Modern Love

Melissa Laveaux - Lé ma monter cheval mwen

