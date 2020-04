"ParJupidémie !", c'est l'émission qui assure la continuité pédagogique de la jeunesse apprenante dans le respect des termes employés par l’Education nationale selon les normes ISO 2020. Et voici la citation du jour : “L’homme est condamné à être libre de se faire tracer par une appli” (Jean-Paul Sarte 2.0)

"Par Jupidémie" lors d'un skype (image prise par Thomas Croisière) © Radio France

Au sommaire de ce 16ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique scientifique de Max Bird : Faucons de feu

La leçon de Juliette Arnaud : La princesse de Clèves, Madame de La Fayette

Le choix musicale de Mélanie Bauer : la compilation "Music For Containment » dont les bénéfices sont reversés à la Fondation de France à télécharger depuis hier, sur le label mille feuilles. Des inédits instrumentaux de Dominique Dalcan, Bertrand Burgalat, Etienne de Crécy, Flavien Berger, Alex Gopher, Rone, Etienne Jaumet, Bertrand Belin, Molécule, Arthur H ….et

Malik Djoudi : Glitz.

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : qu'est-ce qui pourrait remplacer le masque ?

La chronqiue d'Isabelle Sorente : le jogging

La chronique de Thomas Croisière : Ready Player One, Steven Spielberg

Programmation musicale

The Kinks " You really got me"

" You really got me" Cléa Vincent "Du sang sur les congas"

"Du sang sur les congas" Son Little "Hey Rose"

Les exercices de "Par Jupiclasse "

Littérature avec Charline Vanhoenacker

A présent que nous sommes enfermés, quels romans permettent de nous évader?

A“ Le baron perché “ d’Italo Calvino

B Les oeuvres de Racine

C “ Le désert des Tartares “ de Dino Buzatti

D “ Le hussard sur le toit “ de Jean Giono

Mathématiques avec Guillaume Meurice

A Paris, on ne peut plus courir entre 10H00 et 19H00. Sachant que Gérard Larcher se lève à 6H00 du matin et que son petit déjeuner dure 3 heures (deux boudins noirs, une tête de veau et deux litres de côte du Rhône, ouais il a plus trop d’appétit en ce moment) et qu’il court à une vitesse de 14 cm/ minute… Une fois que tu as trouvé le temps qu’il lui reste pour courir, calcule la distance que fait Gérard Larcher lors de son footing matinal !

SVT avec ALex Vizorek

Il en cours d'écriture

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : On vit au rythme des graphiques, et d’une courbe dont on attend qu’elle atteigne son pic. Tant que la situation ne s’améliore pas, ces graphiques nous rendent tristes et ils nous font peur. En plus les graphiques, c’est toujours bêtement une ligne, des barres ou un camembert… Bref, le graphique c’est un dessin tout pourri, c’est le degré zéro du dessin… Alors voici ton défi : “Invente un graphique joyeux… avec des fleurs, des soleils, tout ce que tu veux… et représente les variations de ton humeur depuis le confinement…” Comme ça on se régale avec ton dessin et on voit si tu vas bien ! C’est le service publique…

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie

