Bonjour la France Interne ! Bienvenue à l’école de la République démocratique du LOL !

Au sommaire de cette émission

Les exercices

Charline Vanhoenacker

Pour les Français, on va faire un exercice de français, ce sera plus simple… A l'issue du procès dit " des écoutes" le parquet a requis 4 ans de prison dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy. Sauras-tu nous dire pourquoi on appelle cela le parquet ?

A/ Parce que la justice a des problèmes de trésorerie et du coup ils se font sponsoriser par Castorama.

B/ Cela remonte au Moyen Age quand les magistrats se tenaient au centre de la salle d'audience, sur le parquet.

C/ Parce que ça sonne mieux que "la moquette antiterroriste"

D/ J'en sais rien c'était juste pour entendre une nouvelle fois les mots Sarkozy et prison dans la même phrase.

Guillaume Meurice

Le deuxième britannique à avoir reçu le vaccin contre le covid s’appelle William Shakespeare. Il a pris de sages précautions d’autant que son homonyme qui a écrit deux trois bouquins (je crois) est mort lui. Alors on connaît bien sa vie mais on connait moins la mort de Shakespeare, l’écrivain. De quoi serait mort William Shakespeare ?

A/ De l’activation de sa puce 2G injectée lors du vaccin contre La Peste ?

B/ Il s’est suicidé après avoir vu la comédie musicale Roméo et Juliette avec Vincent Niclo et Grégori Baquet

C/ D’une grosse MST suite à une orgie sexuelle ? Ah oui pour les enfants qui ne savent pas ce que c’est, allez sur google et tapez “nuit avec Alex Vizorek”

D/ D’une grosse fièvre suite à une soirée trop arrosée ? Ah oui pour les enfants qui ne savent pas ce que c’est, allez sur google et tapez “nuit avec Juliette Arnaud”

Alex Vizorek

Bon, Aujourd'hui a lieu un jour de deuil national suite au décès de l'ancien Président Giscard d'Estaing. C'est le 9ème jour de deuil national. De quand date le premier et pour quelle raison ?

A/ En 1990, lors de la sortie du premier album studio de Patrcick Sébastien, L'album du Gambadou.

B/ En 1930 suite à des inondations dans le sud de la France

C/ Après la dernière chronique de Guillaume Meurice, à la demande de l’amicale des chroniqueurs de CNEWS

D/ le premier je ne sais pas mais le prochain ce sera quand la Belgique battra la France en coupe du monde de foot

Le concours de dessin

A l'issue de son procès, Nicolas Sarkozy risque la prison. Nous te proposons de dessiner un jolis croquis pour l’aider à décorer et aménager sa cellule. Deviens l’architecte d’intérieur de Sarko. Petite astuce : tu peux taper dans “Google street” "Neuilly sur seine" et dessiner la première rue que tu vois. Cela rappellera à notre ancien Président le temps où il pouvait se balader libre dans sa ville.

Poste ton dessin signé de ton nom et de ton âge sur Twitter #ParJupiter ! Nous publierons le résultat du concours vendredi sur notre page Facebook !

La programmation musicale

Jacques HIGELIN - Tête en l'air

GABRIELS - Love and hate in a different time

Melissa LAVEAUX - Little Cake

