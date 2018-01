Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la comédienne Suzanne Clément. Elle joue dans "Le Rire de ma mère", de Colombe Savignac et Pascal Ralite, en salles le 17 janvier.

Suzanne Clément © Maxppp / Renaud JOUBERT

Actrice québécoise, elle est avec Anne Dorval, l’une des deux actrices fétiches de Xavier Dolan. Elle a notamment joué dans J’ai tué ma mère, Laurence Anyways et Mommy de Dolan. Pour Laurence Anyways, elle a reçu le prix d’interprétation féminine dans la catégorie « Un certain regard » à Cannes.

Au sommaire de cette émission :

Oprah Winfrey, candidate à la présidence ?

Sécurité routière : et si on mettait en place des vélos-écoles ?

Des sous-vêtements "non genrés"

Retrouvez l'équipe de "Par jupiter" avec :

Le billet d’Hippolyte Girardot

La chronique musicale de Djubaka : l'orgasme musical

Le reportage de Guillaume Meurice : où en est la liberté d'expression ?

Programmation musicale :

Sam The Sam & The Pharaos : "Wooly bully"

Donna Summer "Love to love you baby"

