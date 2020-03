Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le rappeur perpignanais Némir pour son premier album éponyme, dans les bacs depuis le 6 septembre 2019. Il sera en tournée dans toute la France à partir du vendredi 13 mars 2020.

Fils unique d'une mère marocaine et d'un père algérien, c'est dans un quartier populaire majoritairement gitan, le quartier Saint-Jacques de Perpignan, que le jeune Némir fait ses gammes dans le monde de la musique. Il poursuit des études en sociologie et embrasse une carrière dans le rap quelques années plus tard. Le chanteur commence en duo avec plusieurs membres du groupe de rap L'Entourage et sort des pépites comme 'Ailleurs', 'Mon crew', 'Princesse' ou 'Elle pleut' qui dépassent le million de vues. Sa collaboration avec des poids lourds du rap français (Nekfeu, Alpha Wann, Alonzo, Youssoupha) le révèlent au grand public.

Des écrans d'ordinateurs aux premières parties de Stromae, il s'éloigne un temps de la composition. Depuis la sortie de son dernier EP sorti en 2013, six années s'écouleront avant qu'il ne propose enfin un premier album très attendu. Avec 'Némir' son album éponyme disponible depuis le 6 septembre 2019, l'artiste décide de sortir des codes archétypaux du rap. Vestiges d'une ville, histoires d'amour universelles et bien d'autres thématiques que le rappeur réinterprétera en tournée dans toute la France dès le 13 mars prochain.

Une étude montre que les Français s’habituent à l’idée que l’extrême-droite arrive au pouvoir. Et quid des municipales, quelles villes le RN peut-il remporter ? Perpignan avec Louis Alliot, par exemple ? Qui se présente hors étiquette RN, un parti exsangue financièrement…

On y est, les rassemblements de plus de 1000 personnes qui ne sont pas « utiles à l’activité de la nation » sont annulés… Rompez ! On peut rester collés serrés dans le métro et les manifs, mais pas au spectacle… enfin, pas tous les spectacles puisque que le meeting de Rachida Dati est maintenu…

Saut technologique ou véritable révolution, en tout cas on n’arrête pas le progrès, voilà la 5G qui arrive. Toujours plus vite, toujours plus de débit avec pourtant pas mal de citoyens qui auraient plus envie de dire face à la pression de la suractivité « mollo paulo » ou encore....

