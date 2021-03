Alex Vizorek reçoit la chanteuse Kimberose pour la sortie de son nouvel album "Out".

Biographie

D’un père anglais (ingénieur informaticien) et d’une mère ghanéenne (ancienne danseuse reconvertie aide aux personnes âgées), Kimberose de son vrai nom Kimberly Rose Kitson Mills, a grandi en banlieue parisienne (Essonne). Depuis l’adolescence, Kim chante du Britney Spears dans sa chambre avec pour micro une brosse à cheveux devant son miroir. Elle débute déjà à écrire des textes épars, pas encore des chansons.

Elle débute des études de psychologie dans le but de devenir profileuse mais se rend compte qu’elle est trop émotive pour ce type de profession, donc elle abandonne. Mais avant cet abandon, elle rencontre durant ce cursus Anthony Hadjadj alors infirmier urgentiste. Il est guitariste et fait de la musique avec son ami Alexandre Delange qui est pianiste. Ils commencent ainsi à faire de la musique tous les trois, dans le salon de la colocation des deux hommes.

Poussée par son ami Anthony, Kim s’inscrit à la Nouvelle Star en 2013, télé-crochet durant lequel elle reprend “Sympathique” de Pink Martini et “You Gotta be” de Des’ree. Elle sera éliminée lors du second prime, le 19 décembre 2013. Elle se résigne alors à mener une vie normale en région parisienne. Elle intègre une école d’infirmière

En 2015, Kim forme un groupe avec Anthony et Alexandre, ses deux amis de la fac, qu’ils nommeront Kimerose car “enfin, Kimerly ose”. Il sortiront un premier EP It's probably me (2017), qui leur vaudra une prestation vivement remarquée à Taratata 100% Live sur France 2. S’en suit des nombreuses apparitions télévisées qui permettent de remplir des salles de plus en plus grandes. Leur premier album intitulé Chapter One (2018) sortira un an plus tard. Ce sera leur dernier album en tant que groupe.

Actualités

Un nouvel album : Out sorti le 29 janvier 2021

Le premier album en tant qu’artiste solo de Kimberose depuis la séparation du groupe est sorti le 29 janvier dernier. Désormais seule, on note un album d’émancipation, de libération et d’affirmation.

Le premier single extrait de cet album “Back on my feet” est une chanson particulièrement joyeuse, comme une invitation pour les néophytes à découvrir davantage la musique soul.

Au sommaire de cette émission

Depuis une petite semaine, le théâtre de l’Odéon est la scène de la contestation des artistes ! A défaut de pouvoir travailler, ils occupent le lieu et entrent en résistance pour défendre leurs droits. Et ça y parle de tout, de la création, du théâtre, du cinema…

Depuis l’interview d’Harry et Meghan chez Oprah Winfrey, il y a un gros suspens...quel membre de la famille royale s’était inquiété de la couleur de peau du petit Archie…

Les belges ont voté, et leur sentence est irrévocable. Le plus grand tunnel Bruxellois ne s’appellera ni Rosa Parks, ni Marie Curie, ni même Simone Veil… mais, mais… Annie Cordy ! Et c’est là qu’on reconnait bien la belge touch ! Aussi, c’est pas évident de d’intégrer des noms de femmes à la circulation...

La chronique de Constance : La journée mondiale du rein

: La journée mondiale du rein La chronique de Mélanie Bauer : Out, le nouvel album de Kimberose

: Out, le nouvel album de Kimberose La chronique de Guillaume Meurice : La Coupe du Monde au Qatar

La programmation musicale

Lianne LA HAVAS - Please, don't make me cry

Kimberose (feat Sofiane Pamart) - L'envie de valser

