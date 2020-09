Comme tous les mercredis, retrouvez l'émission Par Jupiclasse !

Au sommaire de ce 3e numéro de Par Jupiclasse !

La chronique de Max Bird : Les caméléons

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Dracula" de Bram Stoker

La chronique musicale de Djubaka : Ondes Martenot

Le moment Meurice : Guerre au cannabis

La chronique de Roukiata Ouedraogo : L'esclave énergétique

La séance de Thomas Croisière : "Frankenstein Junior" de Mel Brooks

Les exercices de Par Jupiclasse !

Politique avec Alex Vizorek

Jean Castex a été cas-contact du COVID-19 et son test a été négatif. Toutefois, dans le protocole, si Monsieur Castex est empêché d’agir qui prend le relais ?

A/ Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF

B/ Willy Schraen, le patron des chasseurs

C/ Manuel Valls le patron de… lui-même

D/ Jean-Yves Le Drian, le numéro deux du gouvernement

Français avec Charline Vanhoenacker

Gérald Darmanin étant le nouveau ministre de l’intérieur, il doit montrer qu’il a des gros muscles. Pour ça, il répète tous les jours que la violence augmente en France. Il a parlé “d’ensauvagement de la société”. Le mot “sauvage” a plusieurs sens. On pense notamment au livre “Vendredi ou la vie Sauvage”. Sais-tu qui est l’auteur de ce roman ?

A/ Guillaume Musso, et il a même écrit la suite “Garde à vue mon amour”.

B/ Michel Tournier

C/ Marine Le Pen car le vendredi c’est jour de prière pour les musulmans alors le lien est vite fait.

D/ Ha ça y est vous recommencez avec vos questions à la con.

Histoire avec Guillaume Meurice

Christian Estrosi est membre du parti de droite LR. Pourtant, il a proposé qu’Emmanuel Macron devienne le candidat commun de la droite et du Centre. C’est étonnant ! Car on était déjà étonnés qu’Emmanuel Macron ne soit pas le candidat de la gauche ! Peux-tu nous dire, d’où vient la notion de droite et de gauche en politique?

a) D’un éditorialiste politique qui a créé ça de toute pièce pour avoir quelque chose à raconter.

b) Cela vient de la position des députés dans l'assemblée nationale depuis 1789. À droite les élus favorables au roi. A gauche l’opposition au roi.

c) D’un mec qui a fait appel à son neveu de 4 ans pour créer les catégories pour classer les partis politiques.

d) la droite on voit bien mais la gauche vous pouvez rappeler ce que c’est pour nos auditeurs de moins de 30 ans ?

Le concours de dessin de Par Jupiclasse !

Tous les mercredis, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Dessine ton ou ta prof qui installe son tableau dans l’endroit où tu rêves de faire classe... A vos crayons !

Retrouvez le dessin du ou de la gagnante sur la page Facebook de l'émission mercredi à 14h !