"ParJupidémie !", c'est l'émission qui assure la continuité pédagogique de la jeunesse apprenante dans le respect des termes employés par l’Education nationale selon les normes ISO 2020. Et voici la citation du jour :La femme sera vraiment supérieur à l’homme, le jour où, à un poste feminin important, on désignera deux

Au sommaire de ce 17ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique d'Aymeric Lompret : les apéros skype

Le cours de philo d'Isabelle Sorente : Marc-Aurèle

Le choix musical d'André Manoukian : Charles Aznavour " Ce sacré piano"

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice répond à vos questions

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod :

La chanson de Frédéric Fromet : l Il détourne "Antisocial" en "Distance sociale"

La programmation musicale :

Toots & The Maytals "54-46 that's my number"

Louis Chedid "Tout ce qu'on veut dans la vie"

Celeste "Stop this flame"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Petit exercice d’histoire politique avec Alex Vizorek

Le président de Les Républicains, Christian Jacob, appelle à vite installer les conseils municipaux élus pour "redémarrer l'économie”. Sachant que LR s’appelait l’UMP et avant le RPR, peux-tu me dire qui a déjà présidé ce parti ?

Nicolas Sarkozy

Jean-Pierre Elkabach

Jean-François Copé

Pinoccchio

Actualité avec Guillaume Meurice

Le patient Zéro du coronavirus aurait été identifié à Wuhan. Le patient zéro c’est est la première personne à avoir été contaminée. Pour chaque virus de cette liste, trouve le nom du patient zéro :

Le virus du “en même temps”

Le virus du plagiat de blagues

Le virus de la sextape

Le virus du seum

Actualité avec Alex Vizorek

Les masques commencent à être obligatoires dans certaines villes. Alors dans quels cas on doit porter un masque ?

Quand on se brosse les dents, pour éviter les projections sur le miroire de la salle de bain ?

Dans les soirées avec Piotr Pavlenski, pour ne pas être reconnu, et pour ne pas retrouver son sexe sur les réseaux sociaux ?

Quand on sort faire ses courses, pour ne pas infecter les autres ?

Quand on est chroniqueur chez Pascal Praud, pour éviter de contaminer les autres avec ces analyses de bar PMU.

Actualité avec Guillaume Meurice

Le gouvernement envisage très sérieusement de tracker les données des français, pour endiguer l’épidémie. Alors parmi ces éléments, lesquels ont des data qui peuvent être trackées :

Le compte Twitter de Cyril Hanouna ?

Le Bullshit de Laurent Wauquiez ?

Le minitel de Gérard Collomb ?

Les cheveux de Didier Raoult ?

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Voici le thème que vous allez pouvoir développer tout le week-end : Alors, vous connaissez tous les couverture d’album de Martine...Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine fume des joint à amsterdam… Comme on ne sait pas ou elle est aujourd’hui, imagine la couverture d’un album de Charline! Charline en Wallonie, Charline au Fouquets, Charline en week-end dans la Sarthe chez les Fillons! Tout est possible, soyez créatifs!

Postez le sur Twitter avec le #ParJupidémie et on mettra les plus beaux et ceux qui nous ont fait le plus rigoler sur la page Facebook de l'émission.