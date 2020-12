Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'écrivain et scénariste Antoine Dole pour la sortie du dernier album de Mortelle Adèle : "La galaxie des bizarres".

Biographie

Né le 28 octobre 1981 à Chambéry, Antoine Dole grandit dans une famille de commerçants. Sa mère l'élève seule avec son frère et sa sœur. A ses 6 ans, elle lui fait écrire une lettre à la maison de disques du groupe Niagara dont il était fan. Quelques semaines plus tard, il reçoit une réponse de la chanteuse Muriel Moreno, et même des photos…

Il étudie ensuite au collège Saint Joseph de Chambéry et connaît le harcèlement scolaire. Un groupe d'élèves s'en prend sans cesse à lui, lui répétant qu'il ferait mieux de se suicider. Ils lui cassent même le pouce parce qu'il aime dessiner... Créer le personnage d'Adèle est pour lui une stratégie de survie. Ce personnage représente le contraire de qu'il est. Il est alors timide et introverti, elle, elle ose tout dire et a de la répartie. Cet alter ego en négatif lui permet alors de se réinventer et inconsciemment, de se rapprocher de celui qu'il est vraiment.

Adèle est née d'un endroit de solitude (...). Adèle est un personnage qui m'a sauvé la vie quand moi j'étais enfant.

En 2008, Antoine Dole suscite des polémiques avec la parution de son premier roman, Je reviens de mourir aux Éditions Sarbacane. Il publie ensuite Laisse brûler en mars 2010 (Éditions Sarbacane), ainsi que le recueil Fly Girls (Éditions Au Diable Vauvert), qu'il cosigne avec la rappeuse Sté Strausz.

En 2013, Antoine Dole publie À copier cent fois aux Éditions Sarbacane, un court récit sur les violences scolaires. En 2014, il collabore avec les éditions Actes Sud et publie Ce qui ne nous tue pas. Il continue en 2015 avec le roman Tout foutre en l'air, avant d'écrire Mon cœur caméléon, ou encore l'album Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver. En 2017 sort son neuvième roman, Naissance des cœurs de pierre, chez Actes Sud Junior, qui reçoit la mention spéciale du jury pour la première édition du Prix Vendredi, surnommé « Le Goncourt de la littérature jeunesse ». L'année suivante, il publie son roman Ueno Park, sélectionné parmi les Pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

C'est en 2012, sous le pseudonyme Mr Tan, qu'Antoine Dole publie sa toute première bande dessinée Mortelle Adèle aux éditions Tourbillon. La série connait un succès immédiat et en 2020, le groupe Bayard annonce que les tomes de la série ont dépassé les 5 millions d’exemplaires écoulés. Sous le même pseudonyme, l'auteur crée également différents personnages pour des magazines du groupe Milan Presse, dont Zoé Super, Karen Diablo ou encore Ocarina Marina. En 2018, l'auteur publie son premier manga, la série 4LIFE, dont il est scénariste, aux éditions Glénat Manga.

Depuis 2014, Antoine Dole partage également ses clichés de figurines sur les réseaux sociaux sous le label Nendo Stories.

La galaxie des bizarres

Le dernier album de la bande-dessinée Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres est sorti en octobre dernier chez Bayard Jeunesse Editions. On retrouve l'héroïne à la chevelure rousse dans un univers qui n'est pas sans rappeler le monde de Star Wars. Dans cette nouvelle aventure, Adèle se trouve à la tête de la rébellion contre l’Impératrice Jade qui souhaite détruire les autres planètes grâce à son arme absolue : le paillettiseur.

Adèle, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut se lier au monde.

Cette année c'est Jean Castex qui organise les fêtes de Noël ! Autant dire qu'il va y avoir une certaine magie du formulaire A6B32 interdisant de fourrer la dinde entre 21h et minuit dans un rayon de 6 mètres autour de la cuisine…

Voilà déjà trois décennies que les Français lisent des mangas… Et voilà que la France est devenue le deuxième marché au monde derrière le Japon…

Nous, les Français, heureusement qu'on a inventé la démocratie et la littérature, parce que sinon on est vraiment nuls en mathématiques et ça, c'est officiel selon une enquête internationale.

