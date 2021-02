Bonjour la France Inter et bienvenue au Salon du rire et de la plaisanterie !

La chronique de Juliette Arnaud : Lune sanglante de James Ellroy (2)

: Lune sanglante de James Ellroy (2) La chronique de Djubaka : My girl from the south sea des Sweet Hollywaiians

: My girl from the south sea des Sweet Hollywaiians La chronique de Clara Dupond-Monod : À ces mots oubliés

: À ces mots oubliés La chronique de Thomas Croisière : Le Cirque de Charlie Chaplin

: Le Cirque de Charlie Chaplin Le Moment Meurice : Le RSA pour les jeunes

Les exercices

Alex Vizorek

Patrick Balkany a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" et "abus de biens sociaux" dans une affaire d'utilisation frauduleuse d’un local qui a été mis en location à diverses sociétés alors qu’il n’était pas censé être exploité. A quelles sociétés Patrick Balkany a-t-il loué ce local ?

À Blanchiment 30, une société qui blanchit vos dents et votre argent en moins de 30 minutes

À BFMTV pour faciliter la mise en place des duplex quotidiens, lorsque Patoche était en prison

À son ancien gendre

À Grain de Riz et associés, une société qui trouve des surnoms décapants pour tous vos collaborateurs.

Charline Vanhoenacker

Un exercice exclusif… qui va révéler la réaction de Patrick Balkany à cette nouvelle mise en examen… Quelle phrase a prononcé Patoche en apprenant la nouvelle ?

“Tiens c'est bizarre ils ont oublié le détournement de fonds publics”.

“Oula je sens que mon mal de dos me reprend”

“Isabelle ! Appelle BFM pour te faire interviewer, y'a le juge qui refait des siennes.”

“Ils sont sympas, ils ont attendu que la Galette des rois de Levallois soit passée”

Guillaume Meurice

Demain, Gérald Darmanin débattra avec Marine Le Pen devant des millions de téléspectateurs sur France 2. Retrouve dans les phrases suivantes celles qui pourraient être prononcées par Gérald Darmanin, celles qui pourraient être prononcées par Marine Le Pen ou celles qui pourraient être prononcées par les deux.

“Le problème en France c'est l’immigration”

“T’en fais pas, si tu n’as pas de garant, on s’arrangera”

“Oh ça vaaaaaa ! C’est quand même pas un p’tit verre avant le débat qui me fera perdre ! ”

“Le problème en France c’est qu’on paie trop d’impôts ”

Le concours de dessin

“Le Monde” et plusieurs autres journaux européens ont révélé lundi que 37 des 50 familles les plus riches de France ont placé leurs petites économies au Luxembourg. C’est un tout petit pays qui accueille généreusement les capitaux du monde entier… Mais pas les touristes, car le paysage de Luxembourg est fait d’autoroutes où acheter des clopes et de l’alcool moins cher le tour entouré de champ de patates… Le Luxembourg, c’est des champs de patates...

Dessine l’une de ces familles très très riche en patates, avec monsieur patate, madame patate avec mamy patate et papy patate...

La programmation musicale

SHAME - Nigel hitter

CAMILLE - Allez allez allez

