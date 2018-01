Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Roch Voisine, pour son nouvel album, "Devant nous".

Roch Voisine en 2014 à Paris © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

En 1986, après une carrière de hockeyeur interrompue par une blessure il sort son premier album, « Sweet Songs ». Il anime également sur la télé québécoise une émission. « Top Jeunesse ». En 1989, l'album « Hélène » se vend à 3 millions d'exemplaires. L'année suivante, il remporte la Victoire de la musique de l’artiste francophone de l’année. Nouveau tube en 2003, avec « Tant Pis », extrait de l’album « Je te serai fidèle ». En 2013 et 2014, il contribue à « Forever Gentlemen », reprises de l'univers de The Rat Pack et part ensuite en tournée internationale avec Garou et Corneille. Il part ces jours-ci en tournée en Europe et en France, avec son nouvel album "Devant Nous".

Au programme de cette émission :

La fin des objets à usage unique ?

L'âge d'or de la chanson française

En Belgique, la chasse aux "pisseurs" de rue

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Roukiata Ouedraogo

L'édito de Pablo Mira

Le reportage de Guillaume Meurice : avec Sophie de Menthon

Programmation musicale :

Marvin Gaye "Mercy mercy me (the ecology)"

Roch Voisine "Comme au cinéma"

