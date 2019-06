Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent François Schuiten

François Schuiten est un dessinateur de bande dessinée et scénographe belge. Rendu célèbre par la série de bande dessinée fantastique "Les Cités obscures" réalisée en collaboration avec le scénariste Benoît Peeters, il a obtenu en 2002 le grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son oeuvre. Il publie "Le Dernier Pharaon" une aventure hors série officielle de Blake et Mortimer, avec Jaco Van Dormel, Thomas Gunzig et Laurent Durieux.

Un nouveau rapport scientifique prévoit l’effondrement de la civilisation du au climat pour 2050. Tandis que le mot « survivaliste » vient d’entrer dans le Larousse… Le survivaliste étant celui qui prépare la fin du monde en apprenant à survivre dans la nature…

Un autre monde parallèle se construit, celui-là dans une bulle climatisée : le Qatar a fait venir des centaines de vaches par avion, pour installer une ferme laitière au milieu du désert et devenir auto-suffisant pour le lait. On me dit que la Noiraude vient d’atterrir à Doha…

Les architectes veulent laisser une empreinte. Pour certains, cette empreinte fait 100 étages, des milliers de tonnes d’acier et de béton… En attendant les gratte-ciels écolos, leur emprunte est surtout écologique…

Le moment Meurice : Ces feignasses de français et les jours fériés

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : "Le Dernier Pharaon" une aventure hors série officielle de Blake et Mortimer, De François Schuiten, Jaco Van Dormel, Thomas Gunzig et Laurent Durieux.

La chronique de Pablo Mira : le sport, un truc de bonhomme

