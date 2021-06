Charline Vanhoenacker et Clara Dupont-Monod reçoivent l'auteur de polars Nicolas Lebel pour la sortie de son huitième roman "le Gibier" paru le 10 mars dernier aux éditions Le Masque.

Biographie

Nicolas Lebel est un traducteur, linguiste, enseignant et auteur de romans policiers français.

Il publie sa première fiction en 2006 "Les Frères du serment", une épopée en alexandrins. C'est en 2013, qu'il attaque le polar : il publie "L'Heure des fous" en 2013, "Le Jour des morts" en 2014, "Sans pitié ni remords" en 2015, "De cauchemar et de feu" en 2017.

Ces quatre romans policiers suivent une trame similaire : leurs intrigues mêlent actualités, histoire et littérature afin d'interroger et dépeindre la société contemporaine française avec cynisme et humour. Nicolas Lebel use souvent d'un ton engagé, afin de présenter un propos toujours humaniste.

Actualité

Le Gibier (2021), éditions Le Masque

Pour ce huitième polar, Nicolas Lebel troque ses anciens personnages pour un tout nouveau duo de policiers : la pragmatique et glaciale Yvonne Chen et l'inspecteur Paul Starski, morose et fraîchement divorcé. Interrogeant l'héritage des nouvelles générations dans une Afrique du Sud post-Apartheid, les deux flics se retrouvent sur un dossier éminemment politique : la scène de crime est simple, on y trouve les corps d'un homme d'affaires sud-africain et d'un flic à la dérive, scène de crime maquillée en suicide... Peu à peu, les meurtres se multiplient, et l'étau se resserre... Qui sera la prochaine proie de cette chasse à courre sanglante?

Au sommaire de cette émission

Cette année, on commémore à tour de bras, on commémore tellement que les 30 ans de la fin de l’Aparteid, ça se passe plutôt discrètement… En février on célébrait la libération de Mandela, et le 30 juin, c’est l’abolition de l’Aparteid !

Le Brexit c’est compliqué. L'Irlande du Nord, c’est compliqué. Mais alors, l’Irlande du Nord depuis le Brexit… Non, ça ne s’annule pas, c’est très compliqué.

Quel est le point commun entre l’enseignement et la bourse du commerce? Le conseil de classe, le lieu de négociation entre le prof et le parent relou qui tente de dealer un oral de rattrapage ou de trouver une excuse bidon pour devoir non-rendu…

