Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le philosophe, auteur et professeur Jacques Rancière, pour la sortie en février dernier d'un nouveau livre d’entretien intitulé "Les mots et les torts : Dialogue avec Javier Bassas" aux éditions La Fabrique.

Philosophe français, ancien élève de l’ENS et ancien marxiste, Jacques Rancière est également un professeur émérite à l'Université de Paris VIII (Saint-Denis). Il est connu pour être théoricien de l'émancipation, ainsi que membre du courant philosophique de la "french theory" mettant au centre de leur réflexion la notion de déconstruction.

Jacques Rancière est l'auteur d'incontournables tels La Nuit des prolétaires (1981), Le Maître ignorant (1987), et plus récemment, La Haine de la démocratie (2005).

Jacques Rancière a publié le 19 février dernier, un nouveau livre d'entretien intitulé Les mots et les torts : Dialogue avec Javier Bassas, aux éditions La Fabrique.

Ce nouvel ouvrage est un dialogue avec le jeune philosophe espagnol Javier Bassas durant lequel deux idées sont explicitées : "Les mots ne sont pas des ombres auxquelles s’oppose la réalité solide des choses. Ils sont eux-mêmes des réalités dont l’action construit ou subvertit un ordre du monde." et deuxième idée centrale : "L’écriture n’est pas l’illustration de la pensée. Elle est un travail de la pensée qui défait le tissu consensuel des rapports entre le perceptible et le pensable et ébranle les hiérarchies entre les modes de discours."

Ainsi, Javier Bassas amène son aîné à préciser son discours sur la méthode égalitaire en confrontant ses analyses à d'autres entreprises théoriques.

L’histoire d’un mec qui veut que soient rebouchés les nids de poule dans sa ville. Et comme ses réclamations répétées restent vaines, il prend un coup de chaud et se met à dessiner des phallus géants autour des nids de poule. Bon, déjà, de la sorte on les voit de loin les creux et puis, ça énerve suffisamment les autorités pour obtenir une réaction.

Pour faire passer une réforme il faut faire davantage de pédagogie. Pour expliquer la stratégie de vaccination, le gouvernement fait de la pédagogie. Une rouste aux élections ? On a manqué de pédagogie… Les politiques s’adressent-ils au peuple comme des profs à une classe ? Si oui, comment révisent-ils leurs leçons ?

