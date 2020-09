Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le dessinateur de presse et de bande dessinée Thibault Soulcié pour la sortie de la bande dessinée "Homo Politicus" de Nena et Soulcié paru chez Fluide Glacial.

Formé au graphisme à Olivier de Serres et à l’illustration aux Arts-Décos de Strasbourg, Thibaut Soulcié a d'abord recopié les dessins de Gotlib et Cabu puis a sorti plusieurs albums de bande dessinée : Marine à Babylone chez Drugstore/L’écho des Savanes, Banque de Putes chez 12 Bis, puis Jack et Barack et Le Seigneur des Gauchos.

Il partage aujourd'hui son temps entre les strips, la bande dessinée et le dessin de presse. Il collabore, entre autres, à La Revue Dessinée, L’Équipe, Fluide Glacial, Télérama.fr et Marianne.

Ce sont des zones d'actu différentes (...). Je suis payée à la pièce, donc tout la journée, je suis sur ma machine à coudre.

Il nous parle aujourd'hui de sa nouvelle BD Homo Politicus relatant l'histoire d'un homme politique se faisant rejeter de son ministère pour une histoire de notes de frais et finissant à Pôle Emploi. L'homme politique, c'est Henri-Xavier de Lapègre.

Il profite de cette occasion pour montrer qu'il est "proche du peuple" et souhaite montrer l'exemple. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout les codes...

Il va travailler comme vendeur de boulangerie, terrorisé par les tartes à la crème.

Sommaire

Le racasage politique. François Bayrou est recasé au Plan, Castaner et de Rugy tentent de se recaser à la tête du groupe LREM et on connaît tous un Jean-René qui a coulé la boîte avant de partir à la concurrence puis d’être recasé dans la boîte qu’il a coulé mais qui se redresse péniblement…

La fracture numérique au révélateur du Covid-19 : il y a ceux ne savent pas utiliser les outils numériques, et ceux qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Dans les deux cas, ils sont contraints à l'isolement, malgré eux...

Le Musée de la caricature voulu par le Ministre de la Culture n'ouvrira pas ses portes à Bordeaux. Pierre Hurmic, le nouveau maire de Bordeaux, a fait savoir que la ville n'installerait pas un musée du dessin de presse. Qui sera alors la ville choisie pour accueillir ce nouveau musée ? C'est au gouvernement de trancher...

