Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent GIMS pour la sortie de son triple album "Décennie" célébrant ses dix ans de carrière, une réédition réunissant quarante titres et proposant treize inédits. Le rappeur et musicien sera aussi en tournée dans toute la France, aux DOM-TOM, aux Etats-Unis et au Canada.

Gims au Stade de France en concert au Stade de France le 28 septembre 2019 © Getty / David Wolff - Patrick

GIMS (de son vrai nom Gandhi Djuna) est né dans une famille de musiciens à Kinshasa, au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo). Son père a été le chanteur de la troupe Viva La Musica de Papa Wemba, passion musicale qu'il a transmise à ses quinze enfants (son frère Dadju est membre du groupe "The Shin Sekai").

Arrivé à l'âge de deux ans en France et dans une situation irrégulière, celui qui a été membre du célèbre groupe "Sexion d'Assaut" (2002-2012) vit dans la précarité. En effet, il est plusieurs fois placé dans des familles d'accueil et occupe des squats.

En mars 2018, le rappeur demande la nationalité française : cette dernière lui est refusée à cause de sa prétendue bigamie.

L'année suivante, il change de nom de scène pour GIMS, laissant de côté la référence au cinéma asiatique et au monde des arts martiaux qui l'avaient influencé dans le choix de "Maître". Un nom de scène aussi qui le protège, tout comme ses lunettes de soleil.

Artistiquement, il ne s'interdit rien : des projets de BD et d'écriture, de compositions musicales pour lui ou pour les autres... Il revendique aussi des influences hip-hop, dance, avec des touches de latino et pop. Et cite comme artistes fétiches Nate Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cents, Eminem, Tandem...

En 2013, il sort son premier album solo Subliminal dont le titre "J'me tire" reste classé numéro 1 des charts français pendant quatre semaines consécutives.

Trois ans plus tard, il ouvre la finale de la Coupe de Ligue pour le match de football qui oppose le PSG au LOSC Lille.

Sommaire

Au 7e jour de grève générale, les travailleurs résistent au manque de transports, à la marche dans le petit matin à la bagarre pour entrer dans un bus…

Les chanteurs et les chanteuses de la nouvelle génération d’Angèle à Big Flo et Oli font des breaks, comme Ross et Rachel dans Friends. A deux doigts du Burn Out, ils n’ont pas eu le temps d’apprendre à être ce qu’ils sont. Décidément c’était mieux avant. Quand les managers savaient trouver les mots pour savoir quand se reposer mais aussi quand reprendre le travail

Elle a été vendue plus de 100.000 euros la banane scotchée au mur de Maurizio Cattelan, à la foire d’art de Miami… Une banane et un bout de scotch… Et puis… et puis plus rien puisqu’un artiste autre artiste a mangé la banane…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique de Pablo Mira : MARRE MARRE MARRE des greuvistes !!!

Le moment Meurice : Stop à la grève

La chronique musicale de Mélanie Bauer : GIMS pour "Décennie"