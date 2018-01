Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Yan Lindingre, rédacteur en chef de "Fluide Glacial", à l'occasion de la sortie du 500e numéro du magazine.

Yan Lindingre © M.Royer/Fluide Glacial

Personnalité de caractère, libertaire et qui n'a pas la langue dans sa poche, comme son magazine "Fluide Glacial" créé en 1975 par Marcel Gotlib, Yan Lindingre est ancien enseignant aux Beaux-Arts de Metz et rédacteur en chef du magazine humoristique alternatif.

Auteur et dessinateur de BD, connu pour ses personnages représentés avec un groin, qui a collaboré avec de nombreux auteurs participant à Fluide Glacial (Ju/CDM pour The Zumbies et Manu Larcenet pour Chez Francisque par exemple), il vient nous présenter le 500e exemplaire de Fluide Glacial paru le 4 janvier.

Au programme de cette émission :

Emmanuel Macron en Chine ou la diplomatie du glam'

Des chasseurs pour aider les gendarmes, soyons vigilants !

Devenons tous narcissiques !

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

Clara Dupont-Monod, les libertines dans la littérature

La carte blanche de Constance : la journée mondiale contre le trafic d'êtres humains

Le reportage de Guillaume Meurice : la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires

Programmation musicale :

Love is all de Roger Glover

Des heures de Nemir

