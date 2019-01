Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Vladimir Cosma

Le compositeur, violoniste et chef d'orchestre Vladimir Costa à l'occasion de ses 50 ans de carrière avec un orchestre symphonique au Palais des Congrès de Paris le 9 octobre 2016 © Getty / Paul CHARBIT / Gamma-Rapho

Vladimir Cosma sera en concert au Grand Rex à Paris les 26 et 27 janvier. Il dirigera l’Orchestre symphonique du 7ème Art composé de 65 musiciens et sera entouré de 80 chanteurs du Chœur des Universités de Paris. Il sera également accompagné par le violoniste David Castro Balbi, l’accordéoniste Roland Romanelli, le bassiste Fifi Chayeb et l’harmoniciste Greg Zlap. Il aura pour invités : Les DJ Electro Polo et Pan, Richard Sanderson et Laurent Gerra

Il donnera également une Master Class le 27 janvier à 11h au Grand Rex à Paris

L’Union de la gauche, c’est comme les calendes grecques ou la semaine des quatre jeudis… on sait que ça n’arrivera jamais, mais on en parle quand même. Ségolène Royal a expliqué ce matin qu’il n’y aurait pas d’union de la gauche pour les élections européennes…

La France, c’est LE pays des ciné-concerts… Au pied de l’écran où un film est projeté, un orchestre joue la musique du film. Un moyen de faire entrer « Star Wars » à la Philarmonie de Paris…

Des groupes qui reprennent Queen, Led Zepplin et les Doors partent en tournée. Car ils ont beaucoup de succès les vrais FAUX groupes mythiques… Les faux groupes officiels si vous voulez…

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

la chronique de Christine Gonzalez : l'interview posthume de Georges Simenon

la chronique cinéma de Thomas Croisière : Vladimi Cosma, ses inoubliables musiques de film

la chronique d'Isabelle Sorente : Miroir, miroir...

la chanson de Frédéric Fromet : L'amour grâce à l'Église et la pédophilie