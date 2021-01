Bonjour la France Inter ! Bienvenue au Centre de formation du rire...

Au sommaire de cette émission

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "La Guerre et la Paix" de Tolstoï (4)

"La Guerre et la Paix" de Tolstoï (4) La séance de Thomas Croisière : Souvenirs de cinéma : Claude Bolling

Souvenirs de cinéma : Claude Bolling La chronique de Thomas VDB : Bien fait Donald Trump !

Bien fait Donald Trump ! Le moment Meurice : Fraternité et coups de couteau dans les tentes

Fraternité et coups de couteau dans les tentes La chronique musicale de Mélanie Bauer : Ludovic Navarre alias Saint Germain

Ludovic Navarre alias Saint Germain La chronique d'Hippolyte Girardot : Fake Trump

Les exercices

Alex Vizorek

Depuis ce week-end à Marseille, 8 personnes ont été contaminées au variant anglais de la Covid. Sachant qu’une personne en contamine en moyenne 1,2 mais que ce variant est en moyenne 50% plus contagieux, combien ces 8 personnes vont contaminer de personnes à leur tour ?

A. Bravo de trouver encore des questions originales sur la Covid.

B. Environ 14,4

C. Je ne sais pas mais plus qu’à Paris parce que “PARIS, PARIS ON T’ENC….”

D. Dommage que ce soit le variant et pas l’OM qui soit plus dangereux à 50% face à ses adversaires.

Charline Vanhoenacker

Il a neigé à Madrid, chose qui n’était pas arrivée depuis 1971. Alors c’est notre petit exercice préféré, quel évènement s’est déroulé en 1971 ?

A. C’est la dernière fois qu’un humoriste français est monté sur scène

B. Bruno Le Maire, âgé de deux ans, publie ses mémoires, écrites à la purée sur les murs de la crèche

C. C’est l’année de la création du ministère de l'Environnement

D. Bruno Le Maire, âgé de deux ans, reçoit le Prix Nobel de littérature pour ses “Mémoires à la purée”

Guillaume Meurice

La France organise aujourd’hui la quatrième édition du One Planet Summit, une réunion internationale sur les changements climatiques. Alors petit exercice de maths, combien y a t il eu de One Planet Summit avec celui-ci ?

A. 0 car les changements climatiques n’existent pas !

B. Alors il y en a eu 3 mais le premier c’était une prise de connaissance donc on on n’a pas pu faire grand chose, ensuite sur le second il y a eu euh… les gilets jaunes donc c’était compliqué de mettre en place des trucs. Puis sur le 3ème il y avait euh… je crois qu’Emmanuel Macron avait dû rester chez lui parce qu’il attendait un livreur de chez Darty donc il n’a pas pu faire grand chose. Bon et cette année c’est le COVID ! Il y a d’autres choses à gérer que cette conne de planète incapable de prendre soin d’elle même ! Alors on peut dire que cette année c'est l’édition 0.

C. La réponse B était bien trop longue pour mettre d’autres réponses à cet exercice.

Le concours de dessin

La programmation musicale

Bob & Earl - Harlem Shuffle

La Femme - Cool colorado

Saint Germain - So Flute Remix 2020

