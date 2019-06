Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Sylvie Paré,enseignante et directrice du centre scolaire de la maison d’arrêt de Nanterre.

Une photo prise le 10 mars 2015 montre une partie du stade de la prison de Nanterre. © AFP / DOMINIQUE FAGET

Sylvie Paré est enseignante et directrice du centre scolaire de la maison d’arrêt de Nanterre.

Elle et l'auteure, avec sa collègue Cécile de Ram, du livre « L’école en prison, une porte de sortie », paru aux éditions du Rocher en 2017.

Plus qu’une semaine avant le bac. Et quel est l’établissement qui l’an dernier a compté 100% de réussite au bac ? La maison d’arrêt de Nanterre ! Avec 7 bacheliers, certes, mais les 7 sont bien partis pour la réinsertion dès leur sortie.

Les dispositifs de participation citoyenne fleurissent partout, c’est même devenu un marché pour les start-up… D’ailleurs, conformément au souhait du gouvernement, les prisons ont organisé leur grand débat… Quelles ont été les préoccupations des détenus ?

Et pour qui ont-ils voté, ces détenus, aux européennes ? Car on vote en prison… Et on vote essentiellement pour la France Insoumise et le Rassemblement national…

