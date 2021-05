Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la comédienne Alice Belaïdi à l'affiche de la série Canal+ "Hippocrate" dont la deuxième saison sera disponible en DVD et VOD dès demain.

Biographie

Alice Belaïdi, née le 18 mars 1987 à Avignon, se fait connaître par le grand public grâce sa prestation très remarquée dans Confidences à Allah mis en scène par Gérard Gelas et jouée au Festival Off d'Avignon en 2008 et 2009, puis dans toute la France. Elle recevra d'ailleurs le Molière de la "révélation théâtrale" pour ce seul en scène salué par la critique.

Débute alors une carrière loin des planches, oscillant entre télévision (WorkingGirls puis Sophie et Sophie chez Canal ) et le cinéma aux côtés d'acteurs renommés tels Vincent Lacoste, Sandrine Kimberlain, Géraldine Nakache ou encore Romain Duris.

Actualité

Hippocrate Saison 2, disponible le 12 mai 2021 en DVD

La série médicale de Canal revient pour une seconde saison, dans laquelle la fiction a finalement bel et bien rattrapé la réalité du paysage médical français.

En effet, dans cette nouvelle saison, l'Hôpital Poincarré sombre dans le chaos lorsque le service des urgences se fait inonder et se voit donc obligé de cohabiter avec celui de médecin interne. C'est ainsi, que les jeunes internes se retrouve plonger dans le tumulte des urgences...

Alice Balaïdi y joue une interne sensible, discrète et pleine de bonne volonté : Alyson Lévêque. Un peu paumée lors de la première saison, cette dernière s'impose comme le pilier des jeunes internes, en tandem avec l’acteur belge Bouli Lanners incarnant un chef de service épidermique et rugueux.

Au sommaire de cette émission

La montée de l’extrême-droite… Elle commence avec Mitterrand qui a ouvert les portes de l’ascenseur, et aujourd’hui LREM demande “et vous montez à quel étage ? Je vous dépose ?”... résultat, à un an de la présidentielle…

La dépénalisation du cannabis progresse partout dans le monde mais pas trop trop en France. Le président a enterré sa légalisation, Darmanin chasse le chichon en mobilisant des escadrons entiers de gendarmerie…

Les chiens sont-ils capables d’entretenir une conversation avec leur maître… à force d’entraînement ? Qu’en dit la science ? La complicité entre l’homme et l’animal tient-elle au langage oral ?

