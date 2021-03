Juliette Arnaud et Guillaume Meurice reçoivent les romanciers de polar Jean-Bernard Pouy et Marc Villard pour la sortie de leur nouveau livre écrit à quatre mains : "La mère noire".

Jean-Barnard Pouy est né en 1946 à Paris. Il est écrivain libertaire de roman noir et également directeur de collections littéraires. Il a écrit une centaine de romans noirs, dont 11 dans la célèbre “Série Noire”.

Marc Villard est un poète, nouvelliste, romancier et scénariste français, né le 29 juin 1947 à Versailles. Il a publié 500 nouvelles, 16 romans et 10 recueils de poèmes.

Le 11 février 2021 sort chez Gallimard - Série Noire “La mère noire” écrit conjointement par Jean-Bernard Pouy et Marc Villard, deux figures du polar français. Le scénario est particulièrement farfelu : l’intrigue se déroule en Bretagne dans une gare désaffectée rachetée par les deux personnages. Tout d’un coup leurs calmes existences est troublée par l’intrusion de militants syndicaux défenseurs des petites lignes SNCF.

Rattachisme est un mot qui n’existe pas sauf qu’il raconte quelque chose qui existe bel et bien et de tout à fait précis : des belges wallons qui veulent faire Sécession des flamands pour se rattacher à la France. C’est si beau ce désir de fraternité...

Bientôt roulera à nouveau le train de nuit entre Paris et Nice, et on se réjouit sauf que la jolie nouvelle ne nous fait pas oublier toutes ces petites lignes fermées, ou sur le point de l’être ou dans un état de délabrement effrayant.

Doris Lessing, prix Nobel de Littérature, rappelait une chose toute bête mais essentielle : “Les écrivains ne sortent pas de maisons vides de livres”. Ce qui a changé depuis c’est que des écrivains en herbe s’inspirent directement d’œuvres dont ils sont fan pour les continuer, les modifier, voire en changer la fin. Ben oui, on peut aimer une histoire mais pas tout dans l’histoire.

La chronique de Clara Dupont-Monod : La mère noire de Jean-Bernard Pouy et Marc Villard

: La mère noire de Jean-Bernard Pouy et Marc Villard La chronique d'Aymeric Lompret : Le foot-raclette

: Le foot-raclette La chronique de Guillaume Meurice : L'écriture inclusive

