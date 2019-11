Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Coline Serreau, actrice, scénariste, metteuse en scène, compositrice pour la sortie de "Hastag COLINE SERREAU" aux éditions Acte Sud. En 23 hastags lancés au lecteur, elle pose ses réflexions, évoque son parcours, ses influences, ses combats, ses créations avec intensité.

Coline Serreau en mai 2019 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Coline Serreau voit le jour dans les lendemains d'après-guerre, en 1947, au sein d'une famille d'intellectuels modestes : sa mère est écrivaine, éditrice et traductrice de Bertolt Brecht et de Witold Gombrowicz, et son père est metteur en scène et découvreur d'auteurs.

Elle se révolte dès son plus jeune âge quand on la contraint d'écrire de la main droite alors qu'elle est gauchère : une révolte et une insoumission qui la caractériseront dès lors.

Après des études de lettres, elle intègre le Conservatoire de Musique et suit parallèlement des cours de trapèze dans l'Ecole du Cirque d'Annie Fratellini, une discipline dans laquelle elle excelle.

En 1968, elle rentre à l'école de la rue Blanche puis l'année suivante est stagiaire à la Comédie Française. Au milieu des années 1970, elle réalise son premier film documentaire _Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? _bientôt succédé par d'autres longs-métrages dont Trois hommes et une couffin, Romuald et Juliette, La Crise, La Belle Verte, Chaos, Saint Jacques La Mecque...

Colonne vertébrale

Celle qui qualifie son rapport à la littérature comme de la "voracité" admet avoir débuté à lire de manière assidue vers 6-7 ans avant de se plonger à l'adolescence dans La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, les ouvrages de Georges Sand, ceux de Sigmund Freud puis ceux abordant la thématique du marxisme (Trotski, Lénine, Rosa Luxembourg)...

A 18 ans, elle ingurgite toute la littérature féministe et s'intéresse de plus en plus à l'écologie. Bref une colonne vertébrale composée de livres qui lui permettent de mieux saisir les enjeux de la société et de porter un regard singulier.

Une colonne vertébrale également irriguée par le cinéma puisqu'elle fait partie des rares femmes cinéastes dans la période des années 1980, avec Agnès Varda, Diane Kurys... Peu ou pas prises au sérieux par les hommes, marginalisées, elle met en oeuvre pugnacité et opiniâtreté pour mener à bien ses projets.

Aujourd'hui, elle s'engage à bras-le-corps dans la défense de l'environnement et pour des comportements éco-responsables. Elle souligne plus particulièrement le lien indéniable entre patriarcat et écologie puisque la Terre, selon elle, symbolise la mère, la femme, la fécondité.

Ainsi, son cinéma est avant tout politique, une sorte de regard posé sur l'humanité.

