Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Guy Marchand, chanteur et acteur français, à la gouaille de titi parisien, comme il aime s'en vanter ! Il vient de publier très récemment "Garçon, un pastis et un peu moins de vent", histoire d'amitié provençale, aux éditions Ecriture.

Guy Marchand au Petit Journal Montparnasse © Getty / Samuel Dietz

Guy Marchand a grandi à Belleville et aime à rappeler ses origines gitanes.

Si sa passion pour la chanson est primordiale dans sa vie et qu'il connaît le succès au retour de la guerre d'Algérie, il confie néanmoins avoir été attiré par le cinéma dès son adolescence en allant tout le temps dans les salles obscures, accompagné par son fidèle ami Claude Moine (alias Eddy Mitchell). Toutefois, à l'instar de la légion, il révèle qu'il a traversé le cinéma comme un "touriste".

Le son d’un mot est plus important que sa signification pour moi.

Guy Marchand est par ailleurs un passionné de sport : chevaux, polo, natation, et exercice physique font partie de son quotidien.

Son investissement dans la chanson le lie à son rôle mémorable dans Les sous doués en vacances en 1982. A côté, il sort plusieurs albums et interprète ses airs de jeunesse (Boris Vian, Charles Trenet, Eddie Constantine...)

L’hôpital public organise la lutte pour sa survie. (Parce qu’accessoirement il en va aussi de la nôtre…) L’hosto est en train de mettre ses pas dans ceux des urgences, et organise la mobilisation… L’hôpital public est épuisé par des années de restrictions budgétaires

Des chercheurs ont réussi à encoder des notes musicales dans le cerveau des oiseaux. Des chercheurs n’ont vraiment que ça à foutre : essayer de faire chanter les oiseaux autrement… La finalité de l’expérience, c’est de voir si on pourra un jour nous implanter des souvenirs…

Dans le monde magique des start-ups, l’une d’elles ambitionne de nous donner le contrôle du son pendant un concert. On assisterait aux live avec un casque pour modifier l’écoute, par exemple, faire disparaître un instrument… Ça va les ingénieurs du son, on se la coule douce ?

