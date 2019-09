Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Mylène Demongeot pour la parution de son ouvrage "Très chers escrocs..." le 4 septembre. L'actrice, sex-symbol des années 1950-1960 à l'instar de Brigitte Bardot, est également engagée pour la défense des animaux, de l'environnement et du suicide assisté.

Portrait de actrice et productrice, Mylène Demongeot à Paris, le 3 août 2017. © Getty / Eric Fougère / Corbis

Mylène Demongeot passe son enfance à Montpellier, au sein d'une famille composée d'une grand-mère paternelle comtesse et d'une mère ukrainienne qui détestait les enfants.

Dans les années 1950, elle se marie avec le photographe Henry Coste, puis la décennie suivante, elle épouse Marc Simenon, fils de l'écrivain à succès. Entre temps, elle devient l'égérie de toute une époque avec des films tels que Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau (1957), Bonjour tristesse d'Otto Preminger (1958), les Fantômas d'André Hunebelle (1964, 1965, 1967)...

Plus récemment, elle était à l'affiche du 36 quai des Orfèvres d'Olivier Marchal (2004), des Camping de Fabien Onteniente (2006, 2010 et 2016) ou encore de Si tu meurs, je te tue d'Hiner Saleem (2011).

Engagée, son livre Très chers escrocs... revient sur sa mésaventure qui lui coûta 2 millions d'euros récupérés avec difficulté.

En 2017-2018, elle témoigne dans l'affaire de la nouvelle formule du Levothyrox qui causa de nombreux maux chez les patientes.

A côté, elle prend la défense de la cause animale et environnementale, du droit de mourir dans la dignité et participe à divers autres actions comme marraine de l'association "Halte aux mines antipersonnels".

