Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'actrice Emmanuelle Béart pour la sortie du coffret « intégral » Guy Béart de 440 titres sur 20 CD le 16 septembre prochain.

Emmanuelle Béart est révélée au grand public avec le drame Manon des sources de Claude Berri en 1986, pour lequel elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle s'impose comme une actrice française de premier plan avec les films qui suivent, notamment La Belle Noiseuse, Un cœur en hiver ou encore Une femme Française. Elle tourne aussi dans de grosses productions et en particulier le blockbuster hollywoodien Mission Impossible de Brian de Palma en 1996. Pour Les Destinées sentimentales d'Olivier Assayas (2000), elle obtient sa septième nomination au César de la meilleure actrice.

Durant les années 2000, on la retrouve dans le cinéma français plus populaire avec des films comme La Bûche de Danièle Thompson en 1999, Huit Femmes de François Ozon en 2001, A boire de Marion Vernoux en 2004, Le Héros de la famille de Thierry Klifa en 2006 ou encore Mes stars et moi de Laeticia Colombani en 2008. Elle tourne aussi dans des thrillers psychologiques comme La Répétition de Catherine Corsini et Nathalie... d'Anne Fontaine (2003) et dans des drames historiques comme Les Egarés en 2003 et Les Témoins en 2007.

Elle vient aujourd'hui nous parler de son père qu'elle qualifie de "curieux" et "d'avant-gardiste", à l'occasion de la sortie d'un coffret avec la discographie intégrale de Guy Béart le 16 septembre.

Je me suis replongée dans ses chansons, dans ses images (...). C'était un type étonnant et de passionnant. Cela me fait très plaisir de refaire un bon de chemin avec lui de cette manière là.

Engagements

De 1996 à 2006, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et participe à de nombreuses actions universitaires. Elle s'engage également politique et s'implique pour la situation des étrangers en situation irrégulière.

Le Liban critique crise économique, politique et sanitaire... Hier, un mois après l’explosion au port de Beyrouth, un gigantesque incendie y a ravagé un entrepôt… un entrepôt de la Croix-rouge qui abritait des centaines de milliers de colis alimentaires.

Une jeune femme, positive au Covid-19, interpellée sur la plage de la Conha en Espagne, elle a été placée en détention pour "désobéissance grave". Cette jeune surfeuse a été interpellée par la police en combinaison de protection parce qu’elle ne respectait pas sa quarantaine.

Pour lancer une saison perturbée par la crise sanitaire, Jean-Michel Ribes a imaginé un festival gratuit et en plein air. Le Théâtre du Rond-Point à Paris organise une série de spectacles chaque soir à l’arrière du théâtre et ce, pendant trois semaines.

