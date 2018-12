Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Julia Cagé, économiste !

Julia Cagé, économiste française, spécialiste d'économie politique et d'histoire économique © Maxppp / Alexis Christiaen

Julia Cagé est professeur d'économie à Sciences Po Paris. Elle vient de publier Le Prix de la démocratie aux éditions Fayard.

Les dons qui permettent de financer chaque parti dressent un portrait géographique et social de ses électeurs… La commission des comptes de campagne ayant enfin achevé l’examen des plus gros dons reçus par En Marche, on observe que Paris et Londres ont essentiellement permis à Emmanuel Macron de mener campagne…

Comment le citoyen est-il représenté au parlement ? Lundi soir, au moment où Le président annonçait des mesures pour le pouvoir d’achat, le Sénat votait l’allègement de la taxe pour les exilés qui détiennent des actions à l’étranger…

Les médias se regroupent entre eux. Parce qu’ils appartiennent à un même patron. Par exemple, Libération, BFM et les salariés de SFR sont rassemblés dans un même immeuble, d’un même groupe… C’est aussi ça le prix actuel que coûte la démocratie… et quitter le centre historique de Paris…

