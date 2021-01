Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la chanteuse, violoncelliste et compositrice Dominique Pinto, connue sous son nom de scène Dom La Nena, pour la sortie du deuxième album du duo Birds on a wire, "Ramages".

Dom La Nena en 2016 en concert à Madrid © Maxppp / Kiko Huesca/EFE/Newscom

Biographie

Dominique Pinto est née le 28 juillet 1989 à Porto Alegre, au Brésil. Fille unique d’un père professeur d’université en philosophie et d’une mère psychanalyste, elle commence à étudier le piano dès l'âge de cinq ans, avant de passer au violoncelle trois ans plus tard. À huit ans, elle s'installe à Paris tandis que son père poursuit son doctorat. A son retour au Brésil, elle écrit des lettres à la violoncelliste américaine Christine Walevska, qui lui propose de déménager à Buenos Aires pour devenir son élève, ce que ses parents acceptent. Elle s'installe en Argentine à seulement treize ans, seule et sans papier. Comme elle est la plus jeune de ses élèves, on l’appelle La Niña (« la jeune fille, la petite »). Elle en tirera son nom d’artiste, Dom La Nena, en portugais.

À 18 ans, elle revient s'installer à Paris et donne son tout premier concert pop avec la chanteuse et actrice britannique Jane Birkin. S'en suit une tournée internationale, tournée au cours de laquelle Dom La Nena joue avec Jeanne Moreau mais aussi Étienne Daho, Sophie Hunger, Camille et Piers Faccini.

En 2013, elle sort son premier album, Ela, qui se retrouve parmi les meilleures ventes de musiques du monde aux États-Unis.

En 2014, elle crée le duo Birds on a wire dont l'album porte le nom, avec Rosemary Standley, la chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty. C'est un album de reprises, qui mêle musique baroque, musiques du monde, folk et rock.

Avec Rosemary Standley, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années et tout de suite, c'était évident. Il y avait une connexion très forte. On avait beaucoup de répertoires en commun, alors qu'on a grandi sur des continents totalement différents.

En juin 2015, Dom La Nena sort son deuxième album solo, Soyo.

Ramages

Ramages, le second album du duo Birds on a wire est sorti en février 2020.

Dans ce disque, Dom La Nena et Rosemary Standley se réapproprient Les Berceaux de Gabriel Fauré, Sur La place de Jacques Brel ou encore La Marelle de Nazaré Pereira.

Le duo Birds on a wire a décidé de proposer ce nouveau répertoire lors d’une tournée de près de 35 dates, notamment à L'Olympia le 8 juin prochain.

Tempo

Dom La Nena sort également Tempo, son troisième album, le 26 février prochain. Dans cet album, Dom La Nena a eu envie de composer de la musique instrumentale et de se lancer dans un genre musical autre que celui qu'elle faisait habituellement.

Ce disque est ainsi très différent des deux premiers ; il a une approche “plus pop, plus folk, moins acoustique” dit-elle.

Au sommaire de cette émission

Qu'est-ce qu'être français ? Emmanuel Macron relance le débat, notamment dans sa dernière interview pour L'Express. Il y a donné sa définition : « être français, c’est d’abord habiter une langue et une histoire, c’est-à-dire s’inscrire dans un destin collectif ».

Au Brésil, les incendies ont augmenté de 12,7 % par an ces dix dernières années... La forte hausse de la déforestation - qui s’est accentuée depuis l’arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro - en serait la cause. En effet, rien qu'en août 2020, la déforestation a atteint une surface plus grande que la Jamaïque, un record sur douze ans...

Le palmarès complet des 200 meilleures ventes d’album vient d’être publié. Et le numéro 1, c'est… le duo Vitaa et Slimane…

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Constance : La journée mondiale de l'hypersensibilité

La journée mondiale de l'hypersensibilité Le moment Meurice : Un peuple de France sur écoute

Un peuple de France sur écoute La chronique musicale de Djubaka : Dom La Nena et le duo "Birds on a wire"

La programmation musicale

MORIARTY - Long live the devil

BIRDS ON A WIRE - Sur la place

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !