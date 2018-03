Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Alexandra Lamy, à l'affiche de "Tout le monde debout", en salles le 14 mars

Alexandra Lamy en février 2017 à Paris © AFP / Kristy Sparow

Alexandra Lamy démarre en 1999 dans la peau d’Alex, la fille de Un gars, une fille. Puis le théâtre et le cinéma lui proposent des rôles de plus en plus nuancés. Elle est Mado dans J’enrage de son absence de Sandrinne Bonnaire, elle joue dans De toutes nos forces de Niels Tavernier, Ricky de François Ozon ou L’oncle Charles d’Etienne Chatilliez… Et au théâtre elle se distingue dans Thérobe de Christian Siméon, puis dans La Vénus au phacochère, du même auteur.

Au sommaire de cette émission :

Nouveau prolétariat, nouveau syndicat : Jason Moyer-Lee, le défenseur des nouveaux prolétaires en Grande-Bretagne

Peut-on prêter la Joconde?

Le phubbing, l'art de snober son collègue avec son smartphone

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Djubaka : Arat Kilo

Le reportage de Guillaume Meurice : les 40 ans de la mort de Clo-clo

La chronique de Thomas Croisière sur le film Tout le monde debout, de Franck Dubosc

Programmation musicale :

Spencer Davis Group, "I'm a man"

Arat Kilo, "Chaos Embedded"

