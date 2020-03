Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le violoniste Renaud Capuçon pour la sortie de son récit semi-autobiographique. Dans 'Mouvement perpétuel', l'auteur partage idées et influences à l'origine de sa passion. Aux éditions Flammarion, l'ouvrage est disponible en librairie depuis le 4 mars 2020.

Renaud Capuçon en avril 2019 à Aix-en-Provence © AFP / Christophe Simon

Il est devenu une référence parmi les violonistes français. Entre le temps passé à la montagne et les concerts où ses parents l'accompagnent, Renaud Capuçon n'a que quatre ans lorsqu'il pince ses premières cordes, et 17 lorsqu'il obtient son 1er prix de violon. Un talent remarqué et un amour immodéré pour la musique classique qui va le propulser sur les bancs du Conservatoire de Paris et lui ouvrir les portes de nombreux concours internationaux. Plus tard, il rejoint l'Orchestre de la Communauté économique européenne et intègre, en qualité de premier violon, l'orchestre des jeunes Gustav Mahler.

Avec 6 heures de violon par jour, je m'éclatais.

Dans 'Mouvement perpétuel', son récit semi-autobiographique, Renaud Capuçon dévoile la genèse de sa vocation, son enfance sur les terres savoyardes, son parcours et ses influences. Il partage aussi idées, musiques et rencontres qui ont fait gravir les échelons à ce petit garçon qui voulait devenir violoniste. L'itinéraire de ce virtuose passionné qui joue comme il respire est à découvrir en librairie depuis le 4 mars dernier, aux éditions Flammarion.

