Bonjour la France Inter ! Vous écoutez l’émission pour qui “Rigeur et Stabilité” ne sont pas des vains mots...

Au sommaire de cette émission

La chronique de Thomas Croisière : Souvenirs de cinéma : 20 000 lieues sous les mers

: Souvenirs de cinéma : 20 000 lieues sous les mers La chronique de Christine Gonzalez : The Crown, enfin la saison 5 !

: The Crown, enfin la saison 5 ! La chronique de Mélanie Bauer : Le duo Ladavina

: Le duo Ladavina La chronique de Clara Dupont-Monod : Les enfants sont rois de Delphine de Vigan

: Les enfants sont rois de Delphine de Vigan La chronique d'Hippolyte Girardot : Le grand éternuement

: Le grand éternuement La chanson de Frédéric Fromet : Big bijou

Les exercices

Clara Dupont-Monod

Aux Etats-Unis, après trois rendez-vous galants, un homme a demandé à son date de lui rembourser ses consommations, oui moi aussi je peux faire des brèves. Alors comment s’appelle ce comportement ?

Le bon sens ?

Si la femme a plus de 65 ans cela s’appelle une Vizorekitude ?

Une goujaterie ?

Alex Vizorek

Ce soir aura lieu la 46ème cérémonie des César. Alors petit exercice culturel, dans la liste suivante retrouve le film qui est nommé dans la catégorie meilleur film ?

"120 vaccination par minute” d’Olivier Véran". Un film de science fiction magnifique ou tout une campagne de vaccination se déroule trop vite...

"Tous les bisous dans le cou du monde" réalisé par Patrick Poivre d’Arvor. Un film touchant… un peu trop d’ailleurs

"Antoinette dans les Cévennes" réalisé par Caroline Vignal à ne pas confondre avec Antoine est dans les Steven très bon porna gay par ailleurs.

"Le fabuleux destin de Canal ” réalisé par Vincent Bolloré. Une comédie hilarante dans laquelle un milliardaire achète une chaîne de télé et vire tous les humoristes dès qu’ils….

Thomas Croisière

Le déploiement de la 5G a été autorisé à Paris mercredi. Mais que signifie 5G ?

Le G vient du Gates de Bill Gates et le 5 c’est le nombre de doigts de votre main qu’il contrôlera grâce au vaccin. Hashtag nous sachons

Du G5. Groupe de pays réunissant les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et qui vous contrôleront tous grâce au vaccin. Hashtag nous sachons

Cela vient des 5 Gafam… Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui vous contrôleront tous grâce au vaccin. Hashtag nous sachons

Ou alors, la réponse D: Des 5 personnalités dont le nom commence par un G : Garou, Goldman, Gorillaz, Gim’s et Gotainer qui vous contrôleront grâce au vaccin. Hashtag nous sachons

Le concours de dessin

Aujourd'hui, on te propose de dessiner ton duo de rêve à la présentation de l’émission. Ça peut être Hippolyte et Clara, David et Jonathan ou encore Castex et Véran, ou même Charline Vanhoenacker et moi même...Tu les dessines devant le micro rouge.

Poste ton dessin sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter !

La programmation musicale

MARKA - Accouplés 2020

GORILLAZ - The valley of the pagans

