Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière reçoivent le chanteur Hervé pour son premier album en solo "Hyper".

Le chanteur Hervé vient de sortir son premier album solo "Hyper" © AFP / Christophe Archambault

Biographie

Né à Fontenay-le-Fleury en banlieue parisienne et élevé par sa mère, Hervé dort avec l’un de ses frères et sa maman dans l’unique pièce de leur appartement. Dans cette famille plus que modeste, le Bac n’est pas une option.

Hervé peut quand même suivre des cours de piano dès ses 12 ans. Vers ses 15/16 ans, il commence à « boucler » . En parallèle, il fait du foot trois fois par semaine. Il a d’ailleurs longtemps rêvé d’être joueur de foot professionnel. Mais cette passion finit par s’évanouir pour laisser la place à une nouvelle : la musique.

Il passe son Bac en candidat libre et enchaîne en parallèle les petits boulots : du ménage, de la restauration, de la vente de chaussures... Il s'installe à 20 ans à Paris et crée le duo Postaal, dont les chansons électro-pop passent sur Radio Nova et France Inter, et même en Angleterre. L'anonymat qu'il connaît dans la capitale lui plaît et il se sent au bon endroit pour faire de la musique.

En 2017, survient « un bel accident de la vie », alors qu'il traîne dans le studio de Yodelice. Ce dernier lui propose d'écrire avec son ami Yohann Malory pour… Johnny Hallyday. Il écrit pendant tout un week-end avec son ami et on le rappelle pour lui dire que Johnny a kiffé trois de ses textes.

Il sort un album avec Postaal, « AA », et fait des concerts. Il fait aussi les premières parties d’Eddy de Pretto dont dix Zénith et deux Olympia, ainsi que les premières parties des concerts de Clara Luciani. Ensuite, tout s’enchaîne. Il est l’une des révélations des Francofolies 2019. Et récemment, il signe sur le label Initial, le même qu’Eddy de Pretto, Clara Luciani, Angèle ou encore Colombine.

Le point commun qu’on a (dans ce label) c’est qu’on est tous auteur-compositeur de nos chansons.

Il sort son premier album « Hyper » en 2020. Pourtant, Hervé n’était pas destiné à être chanteur. Il était producteur à l’origine :

Je viens de la production. Je suis un peu un geek. Ensuite, j’ai eu besoin d’écrire. il n’était pas question que quelqu’un d’autre chante ces mots là. Je me suis lancé. Ça m’est venu comme un besoin.

Il trouve des points communs entre la scène et le terrain de foot qu’il connaît très bien :

Il y a ce truc de l’instant du rendez-vous. Une heure avant je me prépare, et je m’apprête à lâcher prise.

Sa musique

Hervé a beaucoup écouté de rap français, Salif, Sniper, Tandem. À la maison, c’était plutôt de la chanson, type Jacques Higelin, Léo Ferré, Alain Bashung. Puis il y avait Air, et les Daft Punk aussi. Aujourd’hui, il écoute Christine & The Queens, Stromae, Bashung et Christophe, qu’il trouve à la fois indépendants, modernes, pointus et populaires.

Ses musiques à lui, on pourrait les caractériser comme des textes à fleur de peau sur des sons électro-punchy et mélodiques.

Hervé en tournée dans toute la France pour son album « Hyper »

Hervé sera en tournée pour son premier album « Hyper » : le 29 octobre à Castres, le 30 à Massy et le 16 novembre à L’Olympia !

Au sommaire de cette émission

Artistes, changez de métier ! Alors même qu’un tiers des musiciens professionnels britanniques ont l’intention d’abandonner leur carrière à cause des difficultés financières rencontrées avec la pandémie de coronavirus, Rishi Sunak - Ministre des Finances britannique - leur conseille de chercher un autre travail. Ah les politiques, toujours là pour nous épauler !

Pour la modique somme de 134 000€, vous pouvez désormais vous offrir l’énorme surface de 6,51 mètres carré dans le 4ème arrondissement de Paris. Alors si l’on a déjà répondu à la question: “Peut-on rire de tout ?”, la nouvelle question du moment est: “Peut-on tout vendre et à n’importe quel prix ?”

Une exposition sur Renaud commencera le 16 octobre à la Cité de la Musique !

Retrouvez l’équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique musicale de Mélanie Bauer :

La chronique humoristique de Constance : Le jeu des demi-euros

Le jeu des demi-euros Le moment Meurice :

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !