Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le scénariste et réalisateur Mehdi Idir pour le lancement de sa nouvelle série "A nous l'Histoire" sur Canal+, co-réalisé et co-scénarisé avec son partenaire de toujours le slameur et réalisateur Grand Corps Malade.

Mehdi Idir © Getty

Mehdi Idir

Né en 1979 à Saint-Denis, Mehdi Idir est l’aîné d’une fratrie de deux enfants et grandit dans la cité des Francs-Moisins.

Après son baccalauréat, Mehdi Idir s'initie au montage vidéo et récupére une caméra afin de filmer ses premiers battles de danse grâce à la Mission Locale de Saint-Denis, c'est la révélation. D'un film sur le groupe de danse hip-hop les Wanted Posse en 2001 s'écoulant à 11 000 exemplaires à son premier court-métrage Le Bout du Tunnel réalisé et récompensé en 2015, Mehdi Idir ne s'arrête plus. Il travaille pour Clique chez Canal , NRJ12 ou encore des publicités. Il réalise également tous les clips de son ami Grand Corps Malades.

Patients (2017)

Mehdi Idir réalise avec Grand Corps Malade leur premier long-métrage adapté du roman autobiographique de ce dernier sur son séjour en centre de rééducation suite à un grave accident. Le film enregistre plus d'un million de spectateurs et reçoit deux nominations aux César dans la catégorie "Meilleur film" et "Meilleure premier film".

La vie scolaire (2019)

Mehdi Idir et Grand Corps Malade signent à nouveau scénario et une mise en scène ensemble pour un second long-métrage qui s’inspirent de leurs années collèges dans le 93. Le spectateur plonge avec eux dans un quotidien scolaire dépeint avec humour, mais où affleurent aussi les difficultés sociales. La totalité des adolescents incarnant les collégiens du film sont des amateurs, que le directeur de casting a mis des semaines à harponner dans les rues de Saint-Denis. Leur spontanéité et leur naturel ont été salué par la critique.

Actualité

À nous l’Histoire : La nouvelle mini-série de Mehdi Idir et Grand Corps Malade

"L'Histoire vue et racontée par la nouvelle génération"

Voici comment se définit le nouveau format court réalisé et écrit par le binôme Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Sur un ton drôle et décalé, ce format aussi ludique que pédagogique est pensé à destination d'un public collégien : chaque épisode se concentre sur un évènement historique. Cette série regroupe les mêmes acteurs aussi prometteurs que talentueux du film La Vie Scolaire tels Liam Perron et Hocine Mokando.

Où regarder? Un épisode tous les jours dès le samedi 10 avril à 20H45 sur CANAL family et en intégralité sur myCANAL depuis le 10 avril.

Au sommaire de cette émission

Retrouvez toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Constance : La journée internationale du vol spatial habité

: La journée internationale du vol spatial habité La chronique de Djubaka :Nick Waterhouse, « Promenade blue »

:Nick Waterhouse, « Promenade blue » Le moment Meurice : Commémorons Napoléon?

La programmation musicale