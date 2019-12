Pour ce "Par Jupizorek !" #3, Alex et Pablo Mira reçoivent Firmin Gruss, fils d'Alexis Gruss et de Gipsy Gruss, les représentants d'une des plus attachantes familles du cirque français. Artiste et responsable administratif et technique, il propose le nouveau spectacle "Les Folies Gruss" en cette fin d'année.

Firmin Gruss après une représentation en 2008 © AFP / BERTRAND GUAY

Dans ce nouveau spectacle "Les Folies Gruss" au Bois de Boulogne,

La 45e création plus précisément, la famille reprend les codes du cabaret pour rendre le cirque attractif pour tous. Afin de valoriser leur savoir-faire et de proposer aux spectateurs leur ADN, elle met en scène une spécialisation dans le cirque équestre.

Maîtres-mots des "Folies Gruss", la convivialité et l'échange avec les spectateurs mènent tous les membres de la famille à inviter ceux-ci après les représentations sous le chapiteau d'accueil, autour de food-trucks.

Fils d'Alexis Gruss et de Gipsy Gruss née Bouglione, Firmin est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants.

Il est surtout un enfant du cirque par son père formé à toutes les disciplines et directeur de cirque dès l'âge de 27 ans et par sa mère, fille élevée au Cirque Bouglione et artiste aux multiples facettes.

Bien qu'il soit parfois difficile de s'affirmer face à un père qui est aussi un patron, les enfants Gruss ont néanmoins repris le flambeau en modernisant leurs activités.

De son côté, Firmin a épousé Svetlana, vice-championne de natation synchronisée, avec qui il a eu deux filles, marchant dans les pas de leurs parents.

