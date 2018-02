Charline & Alex reçoivent l'acteur Tchéky Karyo pour le film "Belle et Sébastien 3", réalisé par Clovis Cornillac, qui sort ce mercredi.

Tchéky Karyo est né à Istanbul en octobre 53. Comédien multi-facettes, il excelle aussi bien dans le cinéma d’aventure que dans le thriller télévisé ou le théâtre contemporain. Il est découvert au cinéma aux côtés de Gérard Depardieu dans Le Retour de Martin Guerre (de Daniel Vigne, 1982). Sa filmographie est impressionnante et éclectique : il a tourné, entre autres, dans L'Ours (1988), Nikita (1990), Golden Eye (1995), Le Roi danse (2000) et Blueberry, l'expérience secrète (2002). Il a tourné avec Meg Ryan, Will Smith ou encore Mel Gibson. Il a joué dans Dobermann, un Long dimanche de Fiançailles et le rôle du projectionniste dans La Cité de la peur. Il a souvent joué des rôles de méchant, de salopard, notamment dans Nikita, Doberman, La Balance, ou encore Goldeneye. Depuis les années 2000, il est aussi chanteur et musicien. Il a sorti deux albums : Ce Lien Qui Nous Unit (2006) et Crédo (2013).

