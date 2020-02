Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le comédien et scénariste Bertrand Usclat pour 'Broute', le format parodique du média 'Brut', diffusé tous les mardis et vendredis dans 'Clique' sur Canal + à 19h55 et sur la chaîne Youtube 'Yes vous aime'.

L’acteur français Bertrand Usclat, février 2020 © AFP / Joel Saget

Bertrand Usclat fait ses classes au Centre National Supérieur d’Art Dramatique, et obtient plusieurs rôles au théâtre avant de s'adonner à la création de contenus vidéo sur internet en 2013. Il crée alors un collectif du nom de 'Yes Vous Aime'. Ce dernier intègre le Studio Bagel, et propose des formats courts (La Conf’ De Presse, Canal ) ainsi que des séries à sketchs (Je Dis Ca Je Dis Rien, Le Bureau de validation des émissions, Comédie ). Par la suite, il co-écrit la série digitale 'Abonne-toi' et est à l'origine d'une pastille de vidéos humoristiques virales.

Avec une notoriété exponentielle, le comédien n'hésite pas à parodier depuis plusieurs mois les vidéos du média d'info Brut, un contenu en ligne, disponible exclusivement sur les réseaux sociaux. Format face caméra, épousant les dimensions d'un écran de smartphone à la verticale, Broute a démarré sur la plateforme YouTube, dans la bande des Yes vous aime, pour, in fine, être diffusé à la télévision. Depuis la rentrée, ce programme court est diffusé dans l’émission Clique tous les mardis et vendredis sur Canal à 19h55.

Sommaire

Le président de la République est dans sa période verte, au Mont-Blanc, là où les dégâts climatiques sont les plus visibles en France… Il vient constater et proposer… Mais dans ce domaine (l’écologie et le climat) est-il crédible ?

Les modérateurs sur Facebook, les coursiers à vélo, les forçats du clic forment cette masse de travailleurs invisibles dont on a encore du mal à cerner les contours… Un documentaire leur donne la parole… et les témoignages sont forts…

Une belle question de société que nous n’avons curieusement encore jamais abordé… Peut-on regarder du porno dans les transports en commun ? Pas trop, non… et pourtant, des passagers choisissent cette distraction. La compagnie américaine United Airlines forme ses équipages…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique de Roukiata Ouedraogo : Macron chef de village

Le Moment Meurice : Balkany libéré !

La chronique de Juliette Arnaud : Le détour - Luce d’Eramo (ed. Le Tripode)