Bonjour la France Inter ! Bienvenue au Conseil d’administration de l’entreprise public du Rire…

Au sommaire de cette émission

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "La Guerre et La Paix" de Tolstoï (5)

"La Guerre et La Paix" de Tolstoï (5) La séance de Thomas Croisière : "Jeux interdits" de René Clément

"Jeux interdits" de René Clément La chronique de Roukiata Ouedraogo : Un putsch d'amateurs !

Un putsch d'amateurs ! La chronique musicale de Mélanie Bauer : Thomas Croisière chante Michel Sardou

Thomas Croisière chante Michel Sardou Le moment Meurice : Adieu Finki

Adieu Finki La chronique de Constance : Leçon de déséducation publique

Les exercices

Alex Vizorek

Le vison pourrait être le chaînon manquant de la transmission du Covid-19. La Chine est l’un des plus importants éleveur de visons, le Danemark a du en zigouiller des millions par crainte d’une mutation du virus.... Mais pourquoi élève-t-on les visons ?

A. Pour le plaisir de torturer les animaux.

B. Pour faire de beaux manteaux de fourrure pour que Rachida Dati soit élégante.

C. Pour qu’un jour ils forniquent avec un pangolin et une chauve-souris, et qu’ils créent un “faux-virus” qui servira à empêcher Donald Trump de faire son deuxième mandat, pour le lobby pédo satanistes des dirigeants mondiaux.

D. Car quand ils sont très malins, les visons peuvent nous donner les infos trafic…

Charline Vanhoenacker

Cette nuit, 2.000 automobilistes ont été bloqués par la neige dans l’Ain. Beaucoup de journalistes moins scrupuleux que ceux de notre antenne ont cru bon de parler “des naufragés de l’A40”... Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont de bonnes raisons de ne pas dire “les naufragés de l’A40” ?

A. Le radeau des migrants est coincé dans un bouchon sur la Méditerranée

B. Quel beau film que “Les automobilistes du Bounty”

C. Qui est l’imbécile qui a installé un feu rouge au Cap Horn ?

D. La vieillesse est une Fiat Punto bloquée par la neige sur une route de l’Ain en pleine nuit

E. La Kangoo de la Méduse

Guillaume Meurice

Alain Finkielkraut vient d’être licencié de LCI suite à ses propos sur Olivier Duhamel. Alors petit exercice de français, trouve l'anagramme de Finkielkraut parmi les mots suivants :

A. Papy Gênant

B. Viens ma petite j’ai des bonbons dans la poche

C. TAISEZ-VOUS !!! (ça c’était juste pour le plaisir de crier).

D. J'attends mon contrat sur CNews.

Le dessin

En Californie, Disneyland est transformé en vaccinodrome géant. Dessine ton papy ou ta mamy dans Space Mountain avec une seringue dans le bras. Poste ton dessin sur Twitter #ParJupiter avant vendredi midi !

La programmation musicale

Matthieu Chedid - Belleville rendez-vous

Black Pumas - Black cat

Soom T - Take a walk

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !