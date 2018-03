Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Franck mérouze, qui publie "Les Jeannette, récit d'une lutte ouvrière", aux éditions Cahiers du temps.

Bac pro en poche, Franck Mérouze est embauché dans un supermarché Ed à Paris. En 1998, il est promu directeur adjoint à la direction du Ed de Caen. Six mois plus tard, il devient directeur. Il fait de son magasin le premier magasin du Nord-Ouest en termes de chiffre d'affaires et de taux de démarque, tout en désapprouvant les exigences de productivité et les méthodes de management de votre enseigne.

En 2003, il se syndique à la CGT. Il devient délégué CGT Ed pour le Nord-Ouest. En 2009, il devient secrétaire de l'union locale de la CGT de Caen. De 2013 à 2015, il accompagne les ex-salariés de la biscuiterie Jeannette dans leur combat de sauvegarde de leur emploi.

Au sommaire de cette émission :

Mayotte : la chienlit

Réformes partout, grèves nulle part

La tyrannie du mot de passe

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Roukiata Ouedraogo

Le reportage de Guillaume Meurice, au Salon du Big Data

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Débâcle, de Lise Spit (Ed. Actes Sud)

Programmation musicale :

