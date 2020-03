Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Didier Roustan, journaliste sportif, consultant et plus jeune commentateur de l'équipe de France de Football. Avec 'Master Class Génération 84', il lance la tournée #LesJoursEuro du 21 avril au 4 juin, une rétrospective sur les moments cultes de l'Euro 1984.

Le journaliste sportif Didier Roustan © Maxppp / L'ALSACE

Journaliste football star des années 80-90 et plus jeune commentateur de l’équipe de France (21 ans lors du match Suède-France à Stockholm en 1979), Didier Roustan a consacré plus de 40 ans de sa vie à sa passion : le football. Repéré par le journaliste Georges De Caunes, il entre à TF1 en 1976 et débute à Téléfoot qu'il présentera quelques années plus tard. L'émission révélera le jeune expert au grand public et le propulsera sur Canal et France 2 pour commenter des matches de compétitions différentes. Journaliste engagé, il crée en 1995 le premier syndicat mondial des footballeurs, l’AIFP (Association Internationale des Footballeurs Professionnels), avant de fonder huit ans plus tard l'association Foot citoyen, pour aider les populations exclues à s'insérer dans la société par le sport. Aujourd'hui, il officie en qualité de consultant star et président d'honneur de l'émission L'Equipe du soir, sur la chaîne L'Equipe.

Nostalgique du football des années 80, Didier Roustan propose de faire revivre les moments forts de l'Euro 1984. Pour la première fois, des joueurs emblématiques de la compétition dévoileront les coulisses de la première victoire du football français. Le "Master Class Génération 84" proposera des conférences avec vidéos, images d’archives et témoignages inédits avec, à chaque fois sur scène, deux figures de l’équipe de France. La tournée #LesJoursEuro fera étape dans de nombreuses villes hôtes de l'Euro 84, notamment Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux... et bien d'autres dans toute la France jusqu'au 4 juin 2020.

Les écoles ferment, d’accord, les spectacles sont annulés, bon… Mais le drame c’est la Ligue 1 de foot qui est suspendue… Qu’est-ce qu’on va devenir ?

Les municipales sont maintenues, donc les candidats vont continuer à poser encore quelques jours avec des animaux puisque… leur cause est devenu un enjeu politique… sincère ou pas ?

L’accumulation des données changent notre façon de voir le sport et la notion de performance… les données sont le royaume de l’individuel même dans les sports collectifs…

