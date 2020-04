"Par Jupidémie !", c'est l'émission qui, les deux pieds dans l'actualité, regarde l'horizon de la blague. Un 20ème numéro ce mardi placé sous la devise “En Avril, ne te déconfine pas d’un fil. Le 11 mai, fais presque ce qui te plait.”

Alex, Clara, Guillaume, Juliette, Thomas et Charline ! © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce mardi 20ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : Journée mondiale du scrabble

La leçon de Juliette Arnaud : Après l'hiver, Victor Hugo

La chronique de Mélanie Bauer : Facteurs Cheveux

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Pendant le confinement, que font les auditeurs pour passer le temps ?

La chronique de Clara Dupont-Monod : Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry

La chronique de Thomas Croisière : Zorro, de Duccio Tessari

La programmation musicale

Boys don't cry, The Cure

Lettre infinie, M/Matthieu Chedid

Boys, Lizzo

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Santé avec Alex Vizorek

Hier, Richard Ferrand a parlé d’"incontinence verbale", au sujet des commentaires sur l’allocution d’Emmanuel Macron. L’incontinence verbale désigne ici ce besoin de parler de façon compulsive, parfois avant que l’événement ait lieu, et même si on ne maîtrise pas le sujet. Alors peux-tu me dire parmi les personnes qui suivent, lesquelles souffrent de cette incontinence verbale :

A. Jean-Michel Apathie

B. La famille Bélier

C. Sibeth N’Diaye

D. Gérard Collomb (attention il y un piège car on parle uniquement d’incontinence “verbale”)

Français avec Charline Vanhoenacker

A propos de la future reprise du travail, la vice-présidente du MEDEF a déclaré « S’il faut mettre un coup de collier, on mettra un coup de collier ». Que signifie cette expression ?

A. Reprendre le turbin par un massage aux huiles essentielles

B. C’est comme mettre un coup de rouge, donc offrir un collier aux travailleuses

C. Mettre un coup de fouet

D. Bien se foutre de notre gueule

Histoire avec Guillaume Meurice

Emmanuel Macron a fait hier l’une de ses allocutions les plus longues avec 27 minutes. Dans la liste suivante, identifie le discours le plus long de l’histoire contemporaine.

A. Le discours de géopolitique de mon tonton René à Noël dernier

B. Fidel Castro en 1986, lors du Congrès du Parti communiste à La Havane

C. Le discours de victoire à la Présidentielle 2017 de Benoît Hamon

D. Thomas Croisière, hier dans "Par Jupidémie !"

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Dessine ce qu’il y a dans la tête de constance...

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie

N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook de l'émission !