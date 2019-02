Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Lionel Abelanski

L'acteur, Lionel Abelanski, le 6 juin 2018 à Paris. © Getty / Bertrand Rindoff Petroff / Pierre Suu

Lionel Abelanski est à l'affiche de la pièce de théâtre « Encore un instant » Fabrice Roger-Lacan, dans une lise en scène de Bernard Murat avec Michèle Laroque, François Berléant et Vinnie Dargaud. C'est au théâtre Edouard VII à Paris

Le monde risque de s’écrouler dans à peine quelques décennies, à cause du réchauffement climatique, de l’extinction des espèces et de la fin du pétrole. Alors certains s’y préparent, on les appelle les collapsologues, ou les catastrophistes et ils font même leur entrée à l’université sur le thème : « Comment se préparer à la fin de notre civilisation » ?

Les auteurs se passionnent pour les seconds rôles de l’Histoire, qu’ils transforment en premiers rôles des romans. Des personnages méconnus qui ont fait avancer le monde sont réhabilités en devenant des héros de littérature…

Le match PSG – Manchester a été diffusé gratos sur Facebook et un million et demi de personnes ont pu en profiter. Quand on sait que le groupe SFR propriétaire de RMC a dépensé 1 milliard d’euros pour les droits de diffusion…

Le moment Meurice : Le rire en entreprise

La chronique littéraire de Clara Dupont -Monod : "Les Noms ridicules de l’Histoire de France" de Bruno Fuligni aux éditions Les Arènes

La chronique musicale de Mélanie Bauer :

