Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Waly Dia, comédien et humoriste français pour sa tournée dans toute la France jusqu'en mai 2020 de son deuxième one-man-show "Ensemble ou rien" qui se nourrit des interactions avec le public et de l'actualité. Il travaille aussi sur l'écriture d'une série et d'un film.

L’humoriste Waly Dia, 2013 © Maxppp / LE PARISIEN

Grand amateur d'improvisation et de répartie,

Waly Dia, natif de Grenoble, a principalement débuté dans des émissions de télévision comme "On n'demande qu'à en rien" animée par Laurent Ruquier et "Jamel Comedy Club" à l'aube des années 2010.

Expériences formatrices et enrichissantes, celui que Jamel Debbouze qualifie comme "un mélange de Will Smith et d'une crise d'épilepsie" est ensuite produit par ce dernier et réalise ses premières parties de spectacle.

En 2014, Waly Dia présente le "Canal J Battle Dance" sur Canal J (car il est aussi ancien danseur), participe au festival Marrakech du rire, au clip "Fresh Prince" de Soprano.

A ce début de carrière s'ajoutent un rôle récurrent dans la série Commissariat central sur M6 et sa prestation dans le film Père fils thérapie ! en 2016.

Cette percée au petit et grand écran s'accompagne d'un rôle dans la série Osmosis de Netflix en 2019.

L'humour comme forme de contre-pouvoir :

voilà comment il considère son activité, richement nourrie auprès du public comme dans son deuxième spectacle "Ensemble ou rien" qu'il rode en région, y intégrant les problèmes fusant dans les salles de spectacle.

Ecologie, Daesh, racisme, féminisme, islam, Gilets jaunes se diffusent dans "Ensemble ou rien".

Et il lui tient à cœur une tournée à travers toute la France pour donner accès à toutes et à tous à la culture.

