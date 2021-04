Charline Vanhoenacker et Christine Gonzalez reçoivent le chanteur mythique Johnny Hallyday pour la réédition en édition limitée de ses toutes premières œuvres essentielles (1960/1962) en un double vinyle collector.

Johnny Hallyday © Getty

Biographie

De son vrai nom Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, né en 1943 à Paris, est un chanteur, compositeur et acteur français.

Johnny Hallyday c'est plus de 1000 chansons, plus de 110 millions de disques vendus et plus de 180 tournées durant lesquelles les plus grands concerts de l’histoire du XXe siècle ont vu le jour. Johnny Hallyday c'est également des collaborations plus que prolifiques avec les plus grands : Eddy Mitchell, Jacques Dutronc, Lara Fabian, Michel Berger, Pascal Obispo, Garou…

Johnny Hallyday décède d'un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Le 9 décembre, un hommage populaire est rendu à l'Eglise de la Madeleine et un groupe de 700 motards descend les Champs Elysées en sa mémoire.

Actualité

Johnny Hallyday revient avec la réédition limitée de ses premières œuvres sorties entre 1960 et 1962.

Ce double vinyle collector regroupe 29 titres populaires pour certains (l'Idole des Jeunes, Souvenirs souvenirs, Retiens la Nuit), moins connus pour d'autres (Sam di Soir, Pas cette chanson ou la Bagarre!).

Au sommaire de cette émission

Privées de scène, de grand écran ou des planches, les artistes vedettes passent par la fenêtre… de nos écrans de smartphones…

La musique est une planète d'hommes. Et les chiffres sont accablants: ces dix dernières années, moins de 23 % des artistes et moins de 2 % des producteurs étaient des femmes. Et forcément ça crispe.

Un nouveau titre de Nirvana est disponible ! Mais il a été composé par une intelligence artificielle ! Voilà un sujet qui divise… surtout les fans de Kurt Kobain qui sont sous le choc !

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique d'Aymeric Lompret : Bad nouvelle !

: Bad nouvelle ! La chronique de Mélanie Bauer : Johnny Hallyday, rétrospective !

: Johnny Hallyday, rétrospective ! La chronique de Guillaume Meurice : Philippe de Villiers is back !

La programmation musicale