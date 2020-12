Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le chanteur et musicien Plastic Bertrand pour la sortie de son dixième album “L’expérience humaine” le 13 novembre dernier.

Plastic Bertrand a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde et ses chansons sont reprises, sur scène ou sur disques, par des artistes aussi prestigieux que Metallica, Sting, Sonic Youth, Leyla Kaye ou les Red Chili Peppers.

Ses tubes figurent sur la bande originale des films Le Loup de Wall Street, Three Kings, Me, Myself and I, Jackass the Movie, Rock’n’Roll, ou encore Microbe et Gasoil. Son répertoire cumule près de 40 millions de streams rien que sur Spotify et est toujours écouté partout dans le monde.

Biographie

Marie François Jouret dit Plastic Bertrand, est né à Bruxelles le 24 février 1954. Il est le petit dernier d'une fratrie de 5 enfants. Ses parents se sont rencontrés pendant la guerre dans un camp de détention. Lui est d'origine française, elle est ukrainienne.

Alors qu’il a à peine neuf ans, il monte son premier groupe chez les scouts, le « Bison Scout Band », et reprend les Rolling Stones. Il forme ensuite « Les Pélicans » qui deviendra « Passing the Time » et il écumera tous les clubs, bars et festivals des côtes belge et hollandaise. Parallèlement, il poursuit sa formation à l’Académie de Musique et passe son Bac à l’Athénée Adolphe Max. En attendant son admission au Conservatoire Royal de Musique à Bruxelles, il étudie un an à l’Institut Saint-Luc, en section design. En 1973, il crée le groupe punk "Hubble Bubble" qui sort son premier album en 1977.

Plastic Bertrand fait ensuite la connaissance du producteur et interprète Lou Deprijck grâce auquel il donne vie au tube planétaire Ça plane pour moi. Le single est vendu à près de 950 000 exemplaires. Plastic Bertrand a également interprété Tout petit la planète, Hula Hop ou encore Sentimentale-moi. On peut également retrouver Plastic Bertrand au cinéma dans quelques films, ainsi que dans des téléfilms ou encore diverses émissions TV. En 2004, Plastic Bertrand est fait Chevalier de l’Ordre de la Couronne.

Début 2006, Coca-Cola choisit Ça Plane pour Moi pour sa campagne de pub en Asie. Son titre devient d’un coup la chanson française la plus jouée en Asie.

Dixième album “L’expérience humaine”

L’Expérience humaine, le dixième album de Plastic Bertrand est sorti en novembre dernier. Enregistré en français et en anglais au Synsound Studios de Bruxelles avec le mélodiste Alec Mansion et le légendaire Dan Lacksman, L’Expérience humaine est un album résolument moderne… On y retrouve des compositions et des arrangements Electro-funk mêlés à des textes d’espoir et de nombreuses références, à commencer par « Around the World » de Daft Punk...

Il y a dix albums, on retrouve tous les styles. Ce qui m'intéresse, c'est ma liberté.

L’Expérience humaine est une sorte de concept album sur les adieux à la Terre d’un extraterrestre qui l’a tant aimée même s’il n’a jamais compris pourquoi tout y était si compliqué. Avec ce nouvel album, il a eu envie de dire dire aux gens "Je vous aime" :

Comme je suis pudique, j'avais besoin d'une distance.

Au sommaire de cette émission

Journée de mobilisation nationale contre la fermeture des lieux de culture : la culture est-elle méprisée par le(s) gouvernement(s) ? Et que dire de la musique électro avec les discothèques fermées depuis maintenant 9 mois ?

Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle rempli de déchets plastiques se déverse dans les océans. Et le monde d’après qui entrevoyait la fin des objets à usage unique vit très concrètement avec des billiards de masques chirurgicaux (en plastique) et des tonnes d’emballages de colis et de repas à emporter…

Fête en Belgique : des soirées électro à la lockdown partouze… C’est déjà la deuxième “lockdown party” arrêtée par les flics en Belgique, et cette fois, une cinquantaine de Français y ont participé.

La chronique de Constance :

La chronique de Mélanie Bauer : Plastic chronique

Plastic chronique Le moment Meurice :

La programmation musicale

STRAY CATS - Stray cat strut

LA FEMME - Cool colorado

